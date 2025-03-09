В ВОЗ заявили о работе над поставкой лекарств в Сирию
Глава ВОЗ Гебрейесус: ВОЗ работает над поставкой лекарств в Сирию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с боестолкновениями в Сирии и заявил, что ВОЗ работает над поставкой лекарств в страну.
Ранее телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источник в министерстве обороны Сирии сообщал, что ожесточенные столкновения происходят между силами безопасности Сирии и вооруженными формированиями, выступающими против новых властей, в районе населенного пункта Батанита в пригороде Латакии на западе Сирии.
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"Столкновения в прибрежных и центральных частях Сирии вызывают глубокую обеспокоенность... ВОЗ работает над тем, чтобы доставить медикаменты и препараты для срочного оказания помощи раненым", - написал глава организации в соцсети X.
По его словам, ВОЗ призывает стороны столкновений уважать и защищать службы здравоохранения, чтобы медицинская помощь доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.
Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил глубокую обеспокоенность боестолкновениями в стране и сообщениями о жертвах среди гражданских лиц, призвав участников конфликта к сдержанности.
В минувший четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.