https://ria.ru/20250309/siriya-2003919510.html

В ВОЗ заявили о работе над поставкой лекарств в Сирию

В ВОЗ заявили о работе над поставкой лекарств в Сирию - РИА Новости, 09.03.2025

В ВОЗ заявили о работе над поставкой лекарств в Сирию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с боестолкновениями в Сирии и заявил, что ВОЗ... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:21:00+03:00

2025-03-09T14:21:00+03:00

2025-03-09T14:21:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

тедрос адханом гебрейесус

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ахмед аш-шараа

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с боестолкновениями в Сирии и заявил, что ВОЗ работает над поставкой лекарств в страну. Ранее телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источник в министерстве обороны Сирии сообщал, что ожесточенные столкновения происходят между силами безопасности Сирии и вооруженными формированиями, выступающими против новых властей, в районе населенного пункта Батанита в пригороде Латакии на западе Сирии. "Столкновения в прибрежных и центральных частях Сирии вызывают глубокую обеспокоенность... ВОЗ работает над тем, чтобы доставить медикаменты и препараты для срочного оказания помощи раненым", - написал глава организации в соцсети X. По его словам, ВОЗ призывает стороны столкновений уважать и защищать службы здравоохранения, чтобы медицинская помощь доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается. Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил глубокую обеспокоенность боестолкновениями в стране и сообщениями о жертвах среди гражданских лиц, призвав участников конфликта к сдержанности. В минувший четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250309/siriya-2003868494.html

https://ria.ru/20250308/kurdy-2003823427.html

https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003849256.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), тедрос адханом гебрейесус, гейр педерсен, ахмед аш-шараа, воз, оон