https://ria.ru/20250309/siriya-2003868494.html

ЕС осудил нападения на силы безопасности в Сирии

ЕС осудил нападения на силы безопасности в Сирии - РИА Новости, 09.03.2025

ЕС осудил нападения на силы безопасности в Сирии

Евросоюз осудил нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства, приписав их сторонникам экс-президента Башара Асада, а также призвал... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T03:08:00+03:00

2025-03-09T03:08:00+03:00

2025-03-09T11:14:00+03:00

в мире

справки

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

башар асад

ахмед аш-шараа

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Евросоюз осудил нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства, приписав их сторонникам экс-президента Башара Асада, а также призвал защитить гражданское население Сирии, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. "ЕС решительно осуждает недавние нападения, предположительно совершенные проасадовскими элементами на силы временного правительства в прибрежных районах Сирии, а также любое насилие против гражданских лиц. Гражданские лица должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в сообщении. ЕС также призвал внешние силы соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии. В минувший четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) утверждает, что за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 745 мирных жителей. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет. Власти ЕС, бойкотировавшие много лет правительство Башара Асада, ведут активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.

https://ria.ru/20250308/sirija-2003856795.html

https://ria.ru/20250308/kurdy-2003823427.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, справки, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа, евросоюз