https://ria.ru/20250309/sirija-2003936369.html

СМИ сообщили о гибели более 230 военных при столкновениях в Сирии

СМИ сообщили о гибели более 230 военных при столкновениях в Сирии - РИА Новости, 09.03.2025

СМИ сообщили о гибели более 230 военных при столкновениях в Сирии

Более 230 сотрудников министерства обороны и служб безопасности Сирии погибли при столкновениях с вооруженными формированиями на западе страны, сообщил... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:56:00+03:00

2025-03-09T16:56:00+03:00

2025-03-09T17:50:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

башар асад

ахмед аш-шараа

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ДОХА, 9 мар — РИА Новости. Более 230 сотрудников министерства обороны и служб безопасности Сирии погибли при столкновениях с вооруженными формированиями на западе страны, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в силах безопасности."В ходе операций на побережье погиб 231 военнослужащий министерства обороны и служб безопасности", — сказал он.Отмечается, что еще десятки военных пропали без вести в районах боевых действий. По словам источника телеканала, в воскресенье в населенном пункте Кардаха — родине бывших правителей Сирии из семьи Асадов — обнаружили массовую могилу с телами убитых сотрудников министерства обороны. Сотрудники сил безопасности разыскивают и другие подобные захоронения. В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против нового руководства страны.В обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Местные власти ввели комендантский час. Министерство обороны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть САР.МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250309/sirija-2003864123.html

https://ria.ru/20250309/smi-2003913101.html

https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа