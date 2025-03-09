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СМИ сообщили о гибели более 230 военных при столкновениях в Сирии - РИА Новости, 09.03.2025
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16:56 09.03.2025 (обновлено: 17:50 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/sirija-2003936369.html
СМИ сообщили о гибели более 230 военных при столкновениях в Сирии
СМИ сообщили о гибели более 230 военных при столкновениях в Сирии - РИА Новости, 09.03.2025
СМИ сообщили о гибели более 230 военных при столкновениях в Сирии
Более 230 сотрудников министерства обороны и служб безопасности Сирии погибли при столкновениях с вооруженными формированиями на западе страны, сообщил... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:56:00+03:00
2025-03-09T17:50:00+03:00
в мире
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
башар асад
ахмед аш-шараа
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ДОХА, 9 мар — РИА Новости. Более 230 сотрудников министерства обороны и служб безопасности Сирии погибли при столкновениях с вооруженными формированиями на западе страны, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в силах безопасности."В ходе операций на побережье погиб 231 военнослужащий министерства обороны и служб безопасности", — сказал он.Отмечается, что еще десятки военных пропали без вести в районах боевых действий. По словам источника телеканала, в воскресенье в населенном пункте Кардаха — родине бывших правителей Сирии из семьи Асадов — обнаружили массовую могилу с телами убитых сотрудников министерства обороны. Сотрудники сил безопасности разыскивают и другие подобные захоронения. В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против нового руководства страны.В обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Местные власти ввели комендантский час. Министерство обороны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть САР.МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250309/sirija-2003864123.html
https://ria.ru/20250309/smi-2003913101.html
https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html
сирия
латакия (город)
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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
СМИ сообщили о гибели более 230 военных при столкновениях в Сирии

Al Jazeera: более 230 сотрудников МО и сил безопасности погибли в боях в Сирии

© AP Photo / Omar AlbamСирийские силы безопасности в Латакии
Сирийские силы безопасности в Латакии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Сирийские силы безопасности в Латакии. Архивное фото
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ДОХА, 9 мар — РИА Новости. Более 230 сотрудников министерства обороны и служб безопасности Сирии погибли при столкновениях с вооруженными формированиями на западе страны, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в силах безопасности.
"В ходе операций на побережье погиб 231 военнослужащий министерства обороны и служб безопасности", — сказал он.
Дым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В Сирии за последние дни погибли 745 мирных жителей, сообщает SOHR
Вчера, 01:03
Отмечается, что еще десятки военных пропали без вести в районах боевых действий.
По словам источника телеканала, в воскресенье в населенном пункте Кардаха — родине бывших правителей Сирии из семьи Асадов — обнаружили массовую могилу с телами убитых сотрудников министерства обороны. Сотрудники сил безопасности разыскивают и другие подобные захоронения.
В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против нового руководства страны.
Силы сирийской армии направляются в Латакию - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В пригороде Латакии идут ожесточенные бои, пишут СМИ
Вчера, 13:27
В обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Местные власти ввели комендантский час. Министерство обороны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть САР.
МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Эксперт назвал события в Латакии началом более серьезного конфликта в Сирии
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В миреСирияЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Башар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
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