СМИ сообщили о гибели более 230 военных при столкновениях в Сирии
Al Jazeera: более 230 сотрудников МО и сил безопасности погибли в боях в Сирии
© AP Photo / Omar AlbamСирийские силы безопасности в Латакии
© AP Photo / Omar Albam
Сирийские силы безопасности в Латакии. Архивное фото
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ДОХА, 9 мар — РИА Новости. Более 230 сотрудников министерства обороны и служб безопасности Сирии погибли при столкновениях с вооруженными формированиями на западе страны, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в силах безопасности.
"В ходе операций на побережье погиб 231 военнослужащий министерства обороны и служб безопасности", — сказал он.
Отмечается, что еще десятки военных пропали без вести в районах боевых действий.
По словам источника телеканала, в воскресенье в населенном пункте Кардаха — родине бывших правителей Сирии из семьи Асадов — обнаружили массовую могилу с телами убитых сотрудников министерства обороны. Сотрудники сил безопасности разыскивают и другие подобные захоронения.
В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против нового руководства страны.
В обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Местные власти ввели комендантский час. Министерство обороны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть САР.
МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.