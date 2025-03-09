В Сирии за последние дни погибли 745 мирных жителей, сообщает SOHR
За последние дни в прибрежной части Сирии убиты 745 мирных жителей
© AP Photo / Omar AlbamДым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия
© AP Photo / Omar Albam
Дым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия
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КАИР, 9 мар - РИА Новости. Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) утверждает, что за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 745 мирных жителей.
В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
"Число человеческих потерь растет после того, как боевики выступили в поддержку сил безопасности и формирований министерства обороны (Сирии – ред.). По состоянию на вечер субботы общее число жертв достигло 1018, среди них 745 мирных жителей, которые были хладнокровно ликвидированы и убиты в ходе конфессиональных массовых расправ", - говорится в заявлении SOHR.
Обсерватория также добавила, что погибли 125 представителей сил безопасности и союзных им сил, среди которых 93 сирийца, и 148 противников новой сирийской власти.
Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) - неправительственная организация, основанная в 2006 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне под предлогом фиксации правонарушений в Сирии. В период военного конфликта подавляющая часть информации, предоставляемой обсерваторией, была направлена на дискредитацию прежней сирийской власти во главе с Башаром Асадом с привлечением ресурсов крупных западных СМИ.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.