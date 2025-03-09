https://ria.ru/20250309/rpk-2003902328.html

СМИ: Рабочая партия Курдистана проведет самороспуск на конгрессе в Ираке

СМИ: Рабочая партия Курдистана проведет самороспуск на конгрессе в Ираке - РИА Новости, 09.03.2025

СМИ: Рабочая партия Курдистана проведет самороспуск на конгрессе в Ираке

Запрещенная в Турции "Рабочая партия Курдистана" (РПК), чей лидер Абдулла Оджалан ранее призвал к ее самороспуску и разоружению, планирует провести конгресс в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T11:53:00+03:00

2025-03-09T11:53:00+03:00

2025-03-09T11:53:00+03:00

в мире

турция

ирак

сирия

абдуллах оджалан

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 9 мар – РИА Новости. Запрещенная в Турции "Рабочая партия Курдистана" (РПК), чей лидер Абдулла Оджалан ранее призвал к ее самороспуску и разоружению, планирует провести конгресс в Ираке, на котором будет принято решение сложить оружие, за процессом будут следить Турция и Сирия, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. Признанная в Турции террористической организацией РПК 1 марта объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. В партии заявили, что готовы созвать конгресс, где обсудят вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера. В РПК подчеркнули, что прекращение огня действует, пока на отряды партии никто не нападает. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. По данным газеты Hürriyet, конгресс может состояться в апреле. "График прекращения деятельности террористической организации РПК становится все более четким. Утверждается, что если конгресс будет проходить в Эрбиле или Сулеймание, иракская администрация может принять соответствующие меры. Источники в турецкой Правящей партии справедливости и развития (AK Parti) утверждают, что иракская администрация будет начеку против нападений со стороны разведывательных организаций некоторых стран, которые хотят подорвать процесс во время конгресса", - пишет издание. Уточняется, что процесс разоружения, который начнется после того, как конгресс примет решение о роспуске, будет проходить под наблюдением Турции, Ирака и Сирии. В конце февраля обращение Оджалана к РПК с призывом к роспуску и разоружению зачитали представители турецкой прокурдской партии DEM. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Турецкое правительство рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передавал CNN Türk со ссылкой на источники, при этом Hürriyet сообщала, что турецкое руководство разрабатывает план военных операций на случай, если РПК ослушается призыва Оджалана и откажется сложить оружие. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20250303/turtsija-2002655721.html

https://ria.ru/20250304/turtsiya-2002887001.html

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в мире, турция, ирак, сирия, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана