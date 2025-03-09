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СМИ: Рабочая партия Курдистана проведет самороспуск на конгрессе в Ираке - РИА Новости, 09.03.2025
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11:53 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/rpk-2003902328.html
СМИ: Рабочая партия Курдистана проведет самороспуск на конгрессе в Ираке
СМИ: Рабочая партия Курдистана проведет самороспуск на конгрессе в Ираке - РИА Новости, 09.03.2025
СМИ: Рабочая партия Курдистана проведет самороспуск на конгрессе в Ираке
Запрещенная в Турции "Рабочая партия Курдистана" (РПК), чей лидер Абдулла Оджалан ранее призвал к ее самороспуску и разоружению, планирует провести конгресс в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T11:53:00+03:00
2025-03-09T11:53:00+03:00
в мире
турция
ирак
сирия
абдуллах оджалан
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 9 мар – РИА Новости. Запрещенная в Турции "Рабочая партия Курдистана" (РПК), чей лидер Абдулла Оджалан ранее призвал к ее самороспуску и разоружению, планирует провести конгресс в Ираке, на котором будет принято решение сложить оружие, за процессом будут следить Турция и Сирия, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. Признанная в Турции террористической организацией РПК 1 марта объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. В партии заявили, что готовы созвать конгресс, где обсудят вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера. В РПК подчеркнули, что прекращение огня действует, пока на отряды партии никто не нападает. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. По данным газеты Hürriyet, конгресс может состояться в апреле. "График прекращения деятельности террористической организации РПК становится все более четким. Утверждается, что если конгресс будет проходить в Эрбиле или Сулеймание, иракская администрация может принять соответствующие меры. Источники в турецкой Правящей партии справедливости и развития (AK Parti) утверждают, что иракская администрация будет начеку против нападений со стороны разведывательных организаций некоторых стран, которые хотят подорвать процесс во время конгресса", - пишет издание. Уточняется, что процесс разоружения, который начнется после того, как конгресс примет решение о роспуске, будет проходить под наблюдением Турции, Ирака и Сирии. В конце февраля обращение Оджалана к РПК с призывом к роспуску и разоружению зачитали представители турецкой прокурдской партии DEM. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Турецкое правительство рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передавал CNN Türk со ссылкой на источники, при этом Hürriyet сообщала, что турецкое руководство разрабатывает план военных операций на случай, если РПК ослушается призыва Оджалана и откажется сложить оружие. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20250303/turtsija-2002655721.html
https://ria.ru/20250304/turtsiya-2002887001.html
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в мире, турция, ирак, сирия, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, Сирия, Абдуллах Оджалан, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
СМИ: Рабочая партия Курдистана проведет самороспуск на конгрессе в Ираке

Конгресс для самороспуска Рабочей партии Курдистана может пройти в Ираке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии)
Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии) - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости
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Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии). Архивное фото
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АНКАРА, 9 мар – РИА Новости. Запрещенная в Турции "Рабочая партия Курдистана" (РПК), чей лидер Абдулла Оджалан ранее призвал к ее самороспуску и разоружению, планирует провести конгресс в Ираке, на котором будет принято решение сложить оружие, за процессом будут следить Турция и Сирия, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
Признанная в Турции террористической организацией РПК 1 марта объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. В партии заявили, что готовы созвать конгресс, где обсудят вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера. В РПК подчеркнули, что прекращение огня действует, пока на отряды партии никто не нападает. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. По данным газеты Hürriyet, конгресс может состояться в апреле.
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"График прекращения деятельности террористической организации РПК становится все более четким. Утверждается, что если конгресс будет проходить в Эрбиле или Сулеймание, иракская администрация может принять соответствующие меры. Источники в турецкой Правящей партии справедливости и развития (AK Parti) утверждают, что иракская администрация будет начеку против нападений со стороны разведывательных организаций некоторых стран, которые хотят подорвать процесс во время конгресса", - пишет издание.
Уточняется, что процесс разоружения, который начнется после того, как конгресс примет решение о роспуске, будет проходить под наблюдением Турции, Ирака и Сирии.
В конце февраля обращение Оджалана к РПК с призывом к роспуску и разоружению зачитали представители турецкой прокурдской партии DEM. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Турецкое правительство рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передавал CNN Türk со ссылкой на источники, при этом Hürriyet сообщала, что турецкое руководство разрабатывает план военных операций на случай, если РПК ослушается призыва Оджалана и откажется сложить оружие.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
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В миреТурцияИракСирияАбдуллах ОджаланРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия Курдистана
 
 
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