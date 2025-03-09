https://ria.ru/20250309/rosaviatsiya-2003875109.html

В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения

В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения - РИА Новости, 09.03.2025

В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T06:58:00+03:00

2025-03-09T06:58:00+03:00

2025-03-09T07:07:00+03:00

астрахань

нижний новгород

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) – в 05.48 мск; Нижний Новгород (Стригино) – в 06.10 мск; Казань – в 06.30 мск", - написал он.Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Также в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в Казань.

https://ria.ru/20250309/vladikavkaz-2003865441.html

астрахань

нижний новгород

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астрахань, нижний новгород, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество