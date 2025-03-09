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В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения - РИА Новости, 09.03.2025
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06:58 09.03.2025 (обновлено: 07:07 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/rosaviatsiya-2003875109.html
В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения
В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения - РИА Новости, 09.03.2025
В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T06:58:00+03:00
2025-03-09T07:07:00+03:00
астрахань
нижний новгород
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) – в 05.48 мск; Нижний Новгород (Стригино) – в 06.10 мск; Казань – в 06.30 мск", - написал он.Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Также в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в Казань.
https://ria.ru/20250309/vladikavkaz-2003865441.html
астрахань
нижний новгород
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астрахань, нижний новгород, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Астрахань, Нижний Новгород, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения

Росавиация: в аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГлавное здание Международного аэропорта Казани
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Главное здание Международного аэропорта Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) – в 05.48 мск; Нижний Новгород (Стригино) – в 06.10 мск; Казань – в 06.30 мск", - написал он.
Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Также в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в Казань.
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АстраханьНижний НовгородКазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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