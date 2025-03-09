https://ria.ru/20250309/pvo-2003867133.html

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области - РИА Новости, 09.03.2025

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области

ПВО и средства РЭБ уничтожили более пяти БПЛА в двух районах Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T02:30:00+03:00

2025-03-09T02:30:00+03:00

2025-03-09T02:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

воронеж

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ПВО и средства РЭБ уничтожили более пяти БПЛА в двух районах Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.В ночь на воскресенье Гусев сообщал о том, что БПЛА был уничтожен силами ПВО над Воронежем."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были уничтожены и подавлены ещё больше пяти беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Также Гусев объявил отмену опасности атаки БПЛА в регионе.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2000751189.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор), воронеж