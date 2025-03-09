"Это не салют, мы под обстрелом": кто и как совершал покушения на Путина
© AP Photo / Thanassis StavrakisПрезидент России Владимир Путин в аэропорту Афин, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В современном мире у сильного лидера суверенной страны, к сожалению, много недоброжелателей. Не исключение в этом плане и президент России Владимир Путин. Только по известным общественности данным, было по меньшей мере двенадцать попыток убийства первого лица нашего государства. Сколько всего было – неизвестно.
1999 год. Первое покушение
Уже в 1999 году 31 декабря накануне Нового года на тогда еще исполняющего обязанности президента Путина было совершено первое покушение.
Путин прилетел в Чечню на вертолете, чтобы поздравить и наградить военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск.
© РИА Новости / А. Кондратьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин с российскими военными во время его пребывания в Чечне в декабре 1999 года
Владимир Путин с российскими военными во время его пребывания в Чечне в декабре 1999 года
Борт, на котором находился Путин, долго не мог приземлиться. О причинах задержки рассказал сам Владимир Владимирович в документальном фильме "Путин" журналиста Андрея Кондрашова. По словам автора документального фильма, объявили, что спецборт не может совершить посадку из-за непогоды. Однако потом выяснилось, что вертолет атаковали.
"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом", — вспоминал Путин.
Еще осенью 1999 года главари чеченских боевиков заявили, что "приговорили" Владимира Путина к смерти, и через некоторое время объявили и о награде — два с половиной миллиона долларов за голову исполняющего обязанности президента.
Владимир Путин, 1999 год
2000 год. Покушение на похоронах Собчака
Следующее покушение готовилось 24 февраля 2000 г. во время речи и. о. президента Путина на похоронах Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге.
О результатах оперативного расследования тогда рассказал "Коммерсанту" на тот момент руководитель пресс-службы ФСО Сергей Девятов.
Похороны Анатолия Собчака
По его словам, подготовку к убийству вел "не психопат, а конкретная организация", непосредственными исполнителями должны были быть два снайпера, нанятые "чеченским банд подпольем".
По другой версии, орудием покушения должен был стать мощный фугас, который за день до похорон планировалось заложить на кладбище.
К счастью, благодаря действиям спецслужб покушение было сорвано.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСотрудник Федеральной службы охраны на автомобильной стоянке у Государственной Думы РФ
Сотрудник Федеральной службы охраны на автомобильной стоянке у Государственной Думы РФ
В том же году удалось сорвать еще одно покушение в Ялте во время неформального саммита СНГ 18-19 августа. Сообщалось о задержании восьмерых исполнителей — четырёх чеченцев и стольких же арабов.
Дальнейшая судьба задержанных террористов неизвестна.
2001 год. Покушение в Баку
Как заявляли спецслужбы Азербайджана, в январе 2001 года они смогли предотвратить готовившееся покушение на президента России Владимира Путина накануне его визита в Баку.
Сотрудникам силовых ведомств Азербайджана удалось выйти на исполнителя, гражданина Ирака Кянан Ростам, подготовленного в лагерях в Афганистане и связанного с чеченскими боевиками. Он приготовил для покушения 48 взрывчаток. На закрытом процессе его приговорили к 10 годам заключения.
Набережная в Баку
По другим данным, взрывчатку Ростам вручил посредник, который тоже был арестован и в 2002 году приговорён в Баку к 10 годам заключения.
2019 год. Снайпер в Сербии
Последнее из известных на данный момент покушений а предполагалось совершить во время визита российского лидера в Белград 17 января 2019 года.
В Сербии недалеко от города Нови-Пазар был задержан 21-летний боевик, который, по версии местных правоохранителей, собирался совершить преступление.
© Getty Images / imageBROKER/Michael RunkelНови-Пазар, Сербия
© Getty Images / imageBROKER/Michael Runkel
Нови-Пазар, Сербия
Внимание сербских силовиков привлек его рюкзак, в котором обнаружили винтовку с оптическим прицелом.
В результате обыска дома у задержанного был найден целый арсенал оружия и компоненты, необходимые для создания взрывчатки. Также в квартире боевика был обнаружен флаг террористической группировки "Исламское государство"* и другие материалы экстремистского характера.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПоказательные выступления на соревнованиях по скоростному маневрированию в зимних условиях среди водителей Гаража особого назначения Федеральной службы охраны
Показательные выступления на соревнованиях по скоростному маневрированию в зимних условиях среди водителей Гаража особого назначения Федеральной службы охраны
Путин о своей охране
Как видим, президент России часто оказывался "на прицеле" у террористов.
Возникает вопрос, как в столь сложных ситуациях работает охрана нашего президента, на которой лежит огромный груз ответственности за здоровье первого лица государства.
В интервью, которое Путин дал известному режиссеру Оливеру Стоуну, президент высказался о своей личной охране.
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и кинорежиссёр, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью
Президент РФ Владимир Путин и кинорежиссёр, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью
"Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось", — сказал Путин.
На вопрос Стоуна, доверяет ли президент своей охране, тот ответил утвердительно.
* Запрещенная в России террористическая группировка