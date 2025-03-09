https://ria.ru/20250309/pushilin-2003956767.html

Российские войска вступили в боевые действия в Вольном Поле, заявил Пушилин

Российские войска вступили в боевые действия в Вольном Поле, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.03.2025

Российские войска вступили в боевые действия в Вольном Поле, заявил Пушилин

Подразделения российских войск после освобождения села Привольного в ДНР вступили в боевые действия в населенном пункте Вольное Поле, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T19:56:00+03:00

2025-03-09T19:56:00+03:00

2025-03-09T19:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

запорожская область

днепропетровская область

денис пушилин

владимир рогов

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения российских войск после освобождения села Привольного в ДНР вступили в боевые действия в населенном пункте Вольное Поле, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале. В среду председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска группировки "Восток" вошли на окраины села Вольное Поле на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины. "Мы видим, что продолжается освобождение территории Донецкой Народной Республики. Из официально подтвержденных освобожденных населенных пунктов - это населенный пункт Привольное, это на северо-западе от Великой Новоселки. И после его освобождения у наших подразделений была возможность выйти в направлении и уже включиться в боевые действия в самом непосредственно населенном пункте Вольное Поле", - сказал Пушилин. По его словам, есть предварительная информация о ходе освобождения еще ряда населенных пунктов. "Наши подразделения проводят уже непосредственно мероприятия в самих населенных пунктах, но Министерство обороны пока еще не заявляло, значит, там еще могут быть диверсионные группы, могут быть еще дополнительные какие-то там силы противника, могут быть еще контратаки, поэтому эту информацию сможем обсудить уже после того, как будут официальные заявления", - уточнил глава ДНР.

https://ria.ru/20250309/vsu-2003952287.html

https://ria.ru/20250303/pushilin-2002685910.html

донецкая народная республика

запорожская область

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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, днепропетровская область, денис пушилин, владимир рогов