https://ria.ru/20250309/prezident-2003900012.html

Глава новой администрации Сирии призвал сохранять национальное единство

Глава новой администрации Сирии призвал сохранять национальное единство - РИА Новости, 09.03.2025

Глава новой администрации Сирии призвал сохранять национальное единство

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал сохранить национальное единство на фоне резкого обострения ситуации в прибрежных городах на западе... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T11:27:00+03:00

2025-03-09T11:27:00+03:00

2025-03-09T12:27:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

латакия (город)

ахмед аш-шараа

башар асад

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ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал сохранить национальное единство на фоне резкого обострения ситуации в прибрежных городах на западе Сирии, где местные источники фиксируют массовые убийства гражданских лиц на фоне столкновений сил безопасности с выступающими против новых властей вооруженными группами. "То, что сейчас происходит в Сирии, относится к числу ожидаемых вызовов... Мы должны сохранить национальное единство и гражданский мир в стране, у нас есть возможность жить вместе", - сказал аш-Шараа во время утренней службы в одной из мечетей Дамаска. Его речь показало Сирийское телевидение. Он выразил уверенность, что Сирия сумеет справиться с вызовами, поскольку у нее "есть потенциал выживания". В минувший четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250308/siriya-2003806929.html

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дамаск (город)

латакия (город)

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в мире, сирия, дамаск (город), латакия (город), ахмед аш-шараа, башар асад