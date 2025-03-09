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Фон дер Ляйен призвала ЕС обеспечивать Киев оружием до заключения мира - РИА Новости, 09.03.2025
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15:04 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/pomosch-2003925219.html
Фон дер Ляйен призвала ЕС обеспечивать Киев оружием до заключения мира
Фон дер Ляйен призвала ЕС обеспечивать Киев оружием до заключения мира - РИА Новости, 09.03.2025
Фон дер Ляйен призвала ЕС обеспечивать Киев оружием до заключения мира
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения справедливого... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:04:00+03:00
2025-03-09T15:04:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения справедливого мира". "Мы должны взять ответственность за собственную оборону… также мы должны обеспечить, чтобы Украина могла сражаться до момента, когда станет возможным достижение справедливого мира", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен призвала ЕС обеспечивать Киев оружием до заключения мира

Фон дер Ляйен: ЕС должен помочь Украине вести боевые действия до достижения мира

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения справедливого мира".
"Мы должны взять ответственность за собственную оборону… также мы должны обеспечить, чтобы Украина могла сражаться до момента, когда станет возможным достижение справедливого мира", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Разгрузка БМП Marder - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине
4 марта, 11:34
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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