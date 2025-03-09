https://ria.ru/20250309/pomosch-2003925219.html

Фон дер Ляйен призвала ЕС обеспечивать Киев оружием до заключения мира

Фон дер Ляйен призвала ЕС обеспечивать Киев оружием до заключения мира - РИА Новости, 09.03.2025

Фон дер Ляйен призвала ЕС обеспечивать Киев оружием до заключения мира

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения справедливого... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:04:00+03:00

2025-03-09T15:04:00+03:00

2025-03-09T15:04:00+03:00

в мире

украина

россия

брюссель

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

нато

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995856982_302:55:2551:1320_1920x0_80_0_0_fe9215210ea1d6976b68c2f0b81b358d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий "до момента заключения справедливого мира". "Мы должны взять ответственность за собственную оборону… также мы должны обеспечить, чтобы Украина могла сражаться до момента, когда станет возможным достижение справедливого мира", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250304/oborona-2002925633.html

украина

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, нато, еврокомиссия, евросоюз