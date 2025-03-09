https://ria.ru/20250309/peterburg-2003957918.html

В Петербурге арестовали подозреваемых в похищении подростка

В Петербурге арестовали подозреваемых в похищении подростка - РИА Новости, 09.03.2025

В Петербурге арестовали подозреваемых в похищении подростка

Обвиняемые в похищении 16-летнего подростка, который присвоил себе деньги, когда обналичивал крупную сумму, заключены под стражу, сообщает пресс-служба главного РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T20:08:00+03:00

2025-03-09T20:08:00+03:00

2025-03-09T20:11:00+03:00

происшествия

сосногорск (район)

санкт-петербург

заречный

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Обвиняемые в похищении 16-летнего подростка, который присвоил себе деньги, когда обналичивал крупную сумму, заключены под стражу, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу. "В отношении обвиняемых в похищении несовершеннолетнего судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, злоумышленники получили задание через мессенджер от неустановленных кураторов о нападении на 16-летнего подростка, который присвоил себе денежные средства, занимаясь их обналичиванием. "Шестого марта в вечернее время на улице Заречной они напали на несовершеннолетнего и избили его, урожая ножом. После этого насильно посадили в автомобиль и перемещали по городу до 7 марта, нанося множественные удары и требуя передать им 1,5 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, несовершеннолетний позвонил отцу и попросил перевести ему 300 тысяч рублей за освобождение. Получив на банковскую карту перевод, потерпевший снял часть суммы в банкомате и передал ее злоумышленникам, часть перевел посредством криптовалютой транзакции, оставшуюся сумму пообещал передать позднее. Седьмого марта фигуранты отпустили его на улице Токарева в городе Сестрорецке, а сами скрылись. На следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний местный житель и 29-летний житель города Сосногорска. В пресс-службе городского главка СК также уточнили, что по подозрению в совершении подстрекательства - то есть склонению лиц к совершению похищения путем уговора и подкупа (ч.4 ст.33, пп. а, в, г, д, з ч.2 ст.126 УК РФ) задержан уроженец Сосногорска, а сейчас житель Мурино, который был связующим звеном между похитителями несовершеннолетнего и кураторами.

https://ria.ru/20250308/pokhischenie-2003861022.html

https://ria.ru/20250302/egipet-2002622692.html

https://ria.ru/20250228/novosibirsk-2002105130.html

сосногорск (район)

санкт-петербург

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происшествия, сосногорск (район), санкт-петербург, заречный, следственный комитет россии (ск рф), россия