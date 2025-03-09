В Петербурге арестовали подозреваемых в похищении подростка
В Петербурге арестовали обвиняемых в похищении подростка, обналичивавшего деньги
© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramВ Петербурге арестовали обвиняемых в похищении подростка
В Петербурге арестовали обвиняемых в похищении подростка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Обвиняемые в похищении 16-летнего подростка, который присвоил себе деньги, когда обналичивал крупную сумму, заключены под стражу, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.
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"В отношении обвиняемых в похищении несовершеннолетнего судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники получили задание через мессенджер от неустановленных кураторов о нападении на 16-летнего подростка, который присвоил себе денежные средства, занимаясь их обналичиванием.
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"Шестого марта в вечернее время на улице Заречной они напали на несовершеннолетнего и избили его, урожая ножом. После этого насильно посадили в автомобиль и перемещали по городу до 7 марта, нанося множественные удары и требуя передать им 1,5 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, несовершеннолетний позвонил отцу и попросил перевести ему 300 тысяч рублей за освобождение. Получив на банковскую карту перевод, потерпевший снял часть суммы в банкомате и передал ее злоумышленникам, часть перевел посредством криптовалютой транзакции, оставшуюся сумму пообещал передать позднее. Седьмого марта фигуранты отпустили его на улице Токарева в городе Сестрорецке, а сами скрылись. На следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний местный житель и 29-летний житель города Сосногорска.
В пресс-службе городского главка СК также уточнили, что по подозрению в совершении подстрекательства - то есть склонению лиц к совершению похищения путем уговора и подкупа (ч.4 ст.33, пп. а, в, г, д, з ч.2 ст.126 УК РФ) задержан уроженец Сосногорска, а сейчас житель Мурино, который был связующим звеном между похитителями несовершеннолетнего и кураторами.
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