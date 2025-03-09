https://ria.ru/20250309/peterburg-2003898109.html

Жителя Петербурга заподозрили в разбое с использованием шариковой ручки

Жителя Петербурга заподозрили в разбое с использованием шариковой ручки - РИА Новости, 09.03.2025

Жителя Петербурга заподозрили в разбое с использованием шариковой ручки

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в разбое с использованием шариковой ручки, заявили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T11:08:00+03:00

2025-03-09T11:08:00+03:00

2025-03-09T13:11:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

красносельский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. В Петербурге задержали мужчину по подозрению в разбое с использованием шариковой ручки, заявили в пресс-службе регионального главка МВД.Накануне около 03:32 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о грабеже в кафе на улице Доблести, 17."Незамедлительно прибыв на место происшествия, полицейские установили, что около 03:00 в кафе неизвестный мужчина в результате внезапно возникшего конфликта с 20-летним посетителем заведения приставил тому к горлу шариковую ручку и заставил перевести через мобильное приложение две тысячи рублей на свой счет", — говорится в релизе. Правоохранители задержали подозреваемого менее чем через десять минут возле того же кафе, он стал фигурантом уголовного дела о разбое.По данным МВД, 27-летнего задержанного уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж, тогда он получил год условно.

https://ria.ru/20250213/peterburg-1999089758.html

https://ria.ru/20250308/perm-2003794253.html

россия

санкт-петербург

красносельский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, красносельский район