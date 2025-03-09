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Россия в январе увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз - РИА Новости, 09.03.2025
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11:12 09.03.2025 (обновлено: 13:10 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/palladiy-2003898580.html
Россия в январе увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз
Россия в январе увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз - РИА Новости, 09.03.2025
Россия в январе увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз
Россия в январе увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз в месячном выражении — до 84,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T11:12:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия в январе увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз в месячном выражении — до 84,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.Это стало максимальным показателем с октября прошлого года, когда Штаты приобрели отечественный палладий на сумму 202,6 миллиона долларов.Россия в январе осталась вторым крупнейшим поставщиком палладия в США. Первое место заняла ЮАР с экспортом этого металла на 91,9 миллиона долларов — на 40% больше показателя за декабрь.Сильнее всего американский импорт вырос из Японии — в 106 раз, до 19,8 миллиона долларов, а также из Швейцарии — в 13 раз, до 10,1 миллиона долларов. В целом США в начале года вдвое нарастили ввоз палладия из-за рубежа, до 218,5 миллиона долларов. Палладий используют в автомобильной и химической промышленности, медицине, ювелирном секторе, электронике. Россия — крупнейший производитель этого металла в мире. По оценкам Геологической службы США, в 2024 году в стране произвели 75 тонн палладия, что составляет около 40% от мирового выпуска.
https://ria.ru/20250120/platina-1994533016.html
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экономика, россия, сша, палладий, юар
Экономика, Россия, США, палладий, ЮАР
Россия в январе увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз

США в январе нарастили импорт российского палладия до 84,8 миллиона долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлиток палладия, произведенный в России
Слиток палладия, произведенный в России - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Слиток палладия, произведенный в России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия в январе увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз в месячном выражении — до 84,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Это стало максимальным показателем с октября прошлого года, когда Штаты приобрели отечественный палладий на сумму 202,6 миллиона долларов.
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Россия в январе осталась вторым крупнейшим поставщиком палладия в США. Первое место заняла ЮАР с экспортом этого металла на 91,9 миллиона долларов — на 40% больше показателя за декабрь.
Сильнее всего американский импорт вырос из Японии — в 106 раз, до 19,8 миллиона долларов, а также из Швейцарии — в 13 раз, до 10,1 миллиона долларов. В целом США в начале года вдвое нарастили ввоз палладия из-за рубежа, до 218,5 миллиона долларов.
Палладий используют в автомобильной и химической промышленности, медицине, ювелирном секторе, электронике. Россия — крупнейший производитель этого металла в мире. По оценкам Геологической службы США, в 2024 году в стране произвели 75 тонн палладия, что составляет около 40% от мирового выпуска.
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