https://ria.ru/20250309/oon-2003953112.html

В ООН призвали расследовать убийства мирных жителей в Сирии

В ООН призвали расследовать убийства мирных жителей в Сирии - РИА Новости, 09.03.2025

В ООН призвали расследовать убийства мирных жителей в Сирии

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T19:20:00+03:00

2025-03-09T19:20:00+03:00

2025-03-09T19:20:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

ахмед аш-шараа

башар асад

оон

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных. "После серии скоординированных атак (в Сирии - ред.)... мы получаем крайне тревожные сообщения об убийствах целых семей, включая женщин, детей и раненных бойцов... Необходимо провести оперативные, прозрачные и беспристрастные расследования всех убийств и других нарушений, а виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами и стандартами международного права", - говорится в комментарии Тюрка, опубликованном на сайте управления ООН по правам человека. Тюрк также призвал к формированию всеобъемлющего процесса осуществления на национальном уровне инклюзивного, справедливого и надёжного правосудия. В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) утверждает, что за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 745 мирных жителей. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250309/sirija-2003947811.html

https://ria.ru/20250309/mid-2003930495.html

https://ria.ru/20250308/siriya-2003825975.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), ахмед аш-шараа, башар асад, оон