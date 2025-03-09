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Работу пяти российских аэропортов приостанавливали на ночь - РИА Новости, 09.03.2025
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07:00 09.03.2025 (обновлено: 11:22 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ogranicheniya-2003875209.html
Работу пяти российских аэропортов приостанавливали на ночь
Работу пяти российских аэропортов приостанавливали на ночь - РИА Новости, 09.03.2025
Работу пяти российских аэропортов приостанавливали на ночь
В аэропортах Волгограда, Казани, Астрахани, Нижнего Новгорода и Владикавказа вводили временные ограничения на работу. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:00:00+03:00
2025-03-09T11:22:00+03:00
волгоград
казань
астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
нижний новгород
владикавказ
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В аэропортах Волгограда, Казани, Астрахани, Нижнего Новгорода и Владикавказа вводили временные ограничения на работу.В Волгограде эти меры применили еще в 22:05 в субботу."Временные ограничения &lt;...&gt; введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) — с 01:05 мск; Казань (UWKD) — с 02:00 мск; Нижний Новгород (Строгино; UWGG) — c 02:59 мск", — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы в целях безопасности. Ближе к утру четыре аэропорта возобновили деятельность в штатном режиме:О таких же мерах во Владикавказе сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в 01:32 ночи. В 06:58 он же объявил об их снятии.
https://ria.ru/20250308/pulkovo-2003766256.html
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003768620.html
волгоград
казань
астрахань
россия
нижний новгород
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волгоград, казань, астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, нижний новгород, владикавказ, сергей меняйло
Волгоград, Казань, Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Владикавказ, Сергей Меняйло

Работу пяти российских аэропортов приостанавливали на ночь

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В аэропортах Волгограда, Казани, Астрахани, Нижнего Новгорода и Владикавказа вводили временные ограничения на работу.
В Волгограде эти меры применили еще в 22:05 в субботу.
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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"Временные ограничения <...> введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) — с 01:05 мск; Казань (UWKD) — с 02:00 мск; Нижний Новгород (Строгино; UWGG) — c 02:59 мск", — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы в целях безопасности. Ближе к утру четыре аэропорта возобновили деятельность в штатном режиме:
  • в Астрахани и Волгограде в 05:48;
  • в Нижнем Новгороде в 06:10;
  • в Казани в 06:30.
О таких же мерах во Владикавказе сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в 01:32 ночи. В 06:58 он же объявил об их снятии.
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ВолгоградКазаньАстраханьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияРоссияНижний НовгородВладикавказСергей Меняйло
 
 
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