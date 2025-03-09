https://ria.ru/20250309/ogranicheniya-2003875209.html
Работу пяти российских аэропортов приостанавливали на ночь
Работу пяти российских аэропортов приостанавливали на ночь - РИА Новости, 09.03.2025
Работу пяти российских аэропортов приостанавливали на ночь
В аэропортах Волгограда, Казани, Астрахани, Нижнего Новгорода и Владикавказа вводили временные ограничения на работу. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:00:00+03:00
2025-03-09T07:00:00+03:00
2025-03-09T11:22:00+03:00
волгоград
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астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В аэропортах Волгограда, Казани, Астрахани, Нижнего Новгорода и Владикавказа вводили временные ограничения на работу.В Волгограде эти меры применили еще в 22:05 в субботу."Временные ограничения <...> введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) — с 01:05 мск; Казань (UWKD) — с 02:00 мск; Нижний Новгород (Строгино; UWGG) — c 02:59 мск", — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы в целях безопасности. Ближе к утру четыре аэропорта возобновили деятельность в штатном режиме:О таких же мерах во Владикавказе сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в 01:32 ночи. В 06:58 он же объявил об их снятии.
https://ria.ru/20250308/pulkovo-2003766256.html
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003768620.html
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волгоград, казань, астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, нижний новгород, владикавказ, сергей меняйло
Волгоград, Казань, Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Владикавказ, Сергей Меняйло