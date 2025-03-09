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При ударе ВСУ по селу Троицкое в ЛНР пострадали три частных дома
При ударе ВСУ по селу Троицкое в ЛНР пострадали три частных дома - РИА Новости, 09.03.2025
При ударе ВСУ по селу Троицкое в ЛНР пострадали три частных дома
Три частных дома были повреждены в результате удара украинского БПЛА по селу Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:56:00+03:00
2025-03-09T17:56:00+03:00
2025-03-09T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
первомайск
происшествия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Три частных дома были повреждены в результате удара украинского БПЛА по селу Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в Telegram-канале. В субботу Колягин сообщил, что два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Троицкое в ЛНР. "По уточнённым данным, в результате вчерашнего удара со стороны украинских вооружённых формирований по жилому сектору села Троицкое были также зафиксированы повреждения остекления в трех частных домах и разрушение кровли хозяйственной постройки", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, первомайск, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Первомайск, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При ударе ВСУ по селу Троицкое в ЛНР пострадали три частных дома
При ударе БПЛА ВСУ по селу Троицкое в ЛНР в субботу пострадали три частных дома