https://ria.ru/20250309/obstrel-2003945072.html

При ударе ВСУ по селу Троицкое в ЛНР пострадали три частных дома

При ударе ВСУ по селу Троицкое в ЛНР пострадали три частных дома - РИА Новости, 09.03.2025

При ударе ВСУ по селу Троицкое в ЛНР пострадали три частных дома

Три частных дома были повреждены в результате удара украинского БПЛА по селу Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:56:00+03:00

2025-03-09T17:56:00+03:00

2025-03-09T17:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

первомайск

происшествия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Три частных дома были повреждены в результате удара украинского БПЛА по селу Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в Telegram-канале. В субботу Колягин сообщил, что два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Троицкое в ЛНР. "По уточнённым данным, в результате вчерашнего удара со стороны украинских вооружённых формирований по жилому сектору села Троицкое были также зафиксированы повреждения остекления в трех частных домах и разрушение кровли хозяйственной постройки", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

первомайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, первомайск, происшествия, вооруженные силы украины