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При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 08.03.2025 (обновлено: 21:20 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/dron-2003854149.html
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР - РИА Новости, 08.03.2025
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР
Два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T21:14:00+03:00
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специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале."Вечером со стороны вооружённых формирований Украины был осуществлён удар БПЛА по территории нашего округа. Под ударом оказалось село Троицкое. По предварительным данным, пострадали двое мирных жителей, получивших ранения различной степени тяжести", - сообщил Колягин.Он уточнил, что пострадавшие незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР

Глава округа Колягин: дрон ВСУ ранил двух мирных жителей села Троицкое в ЛНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
"Вечером со стороны вооружённых формирований Украины был осуществлён удар БПЛА по территории нашего округа. Под ударом оказалось село Троицкое. По предварительным данным, пострадали двое мирных жителей, получивших ранения различной степени тяжести", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что пострадавшие незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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