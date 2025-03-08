https://ria.ru/20250308/dron-2003854149.html
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР - РИА Новости, 08.03.2025
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР
Два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T21:14:00+03:00
2025-03-08T21:14:00+03:00
2025-03-08T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале."Вечером со стороны вооружённых формирований Украины был осуществлён удар БПЛА по территории нашего округа. Под ударом оказалось село Троицкое. По предварительным данным, пострадали двое мирных жителей, получивших ранения различной степени тяжести", - сообщил Колягин.Он уточнил, что пострадавшие незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР
Глава округа Колягин: дрон ВСУ ранил двух мирных жителей села Троицкое в ЛНР