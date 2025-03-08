https://ria.ru/20250308/dron-2003854149.html

При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР

При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР - РИА Новости, 08.03.2025

При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР

Два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T21:14:00+03:00

2025-03-08T21:14:00+03:00

2025-03-08T21:20:00+03:00

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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Троицкое в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале."Вечером со стороны вооружённых формирований Украины был осуществлён удар БПЛА по территории нашего округа. Под ударом оказалось село Троицкое. По предварительным данным, пострадали двое мирных жителей, получивших ранения различной степени тяжести", - сообщил Колягин.Он уточнил, что пострадавшие незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия