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Экс-президент Молдавии призвал страну быть суверенной на фоне агрессии ЕС - РИА Новости, 09.03.2025
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20:02 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/moldaviya-2003957576.html
Экс-президент Молдавии призвал страну быть суверенной на фоне агрессии ЕС
Экс-президент Молдавии призвал страну быть суверенной на фоне агрессии ЕС - РИА Новости, 09.03.2025
Экс-президент Молдавии призвал страну быть суверенной на фоне агрессии ЕС
Молдавия должна быть суверенной на фоне агрессивного вооружения ЕС, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:02:00+03:00
2025-03-09T20:02:00+03:00
в мире
сирия
молдавия
дамаск (город)
башар асад
игорь додон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Молдавия должна быть суверенной на фоне агрессивного вооружения ЕС, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в Telegram-канале. Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности. &quot;Моральная деградация и лицемерие властей ЕС поразительны. Их цинизм по отношению к геноциду в Сирии и поддержка очевидных агрессоров возмутительны. Возникает вопрос: не должна ли Республика Молдова остерегаться интеграции в такую слепую структуру, которая агрессивно вооружается и вводит цензуру? Молдова должна быть суверенной&quot;, - написал Додон.Ранее в воскресенье Евросоюз осудил нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства, приписав их сторонникам экс-президента Башара Асада, а также призвал защитить гражданское население Сирии. Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) утверждает, что за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 745 мирных жителей. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет. Власти ЕС, бойкотировавшие много лет правительство Башара Асада, ведут активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.
https://ria.ru/20250227/moldaviya-2002057576.html
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сирия
молдавия
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в мире, сирия, молдавия, дамаск (город), башар асад, игорь додон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сирия, Молдавия, Дамаск (город), Башар Асад, Игорь Додон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Экс-президент Молдавии призвал страну быть суверенной на фоне агрессии ЕС

Додон: Молдавия должна быть суверенной на фоне агрессивного вооружения ЕС

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Молдавия должна быть суверенной на фоне агрессивного вооружения ЕС, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в Telegram-канале.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности.
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«

"Моральная деградация и лицемерие властей ЕС поразительны. Их цинизм по отношению к геноциду в Сирии и поддержка очевидных агрессоров возмутительны. Возникает вопрос: не должна ли Республика Молдова остерегаться интеграции в такую слепую структуру, которая агрессивно вооружается и вводит цензуру? Молдова должна быть суверенной", - написал Додон.

Ранее в воскресенье Евросоюз осудил нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства, приписав их сторонникам экс-президента Башара Асада, а также призвал защитить гражданское население Сирии.
Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) утверждает, что за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 745 мирных жителей.
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В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Власти ЕС, бойкотировавшие много лет правительство Башара Асада, ведут активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.
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