https://ria.ru/20250309/mid-2003930495.html

В Германии призвали расследовать нападения на мирных жителей в Сирии

В Германии призвали расследовать нападения на мирных жителей в Сирии - РИА Новости, 09.03.2025

В Германии призвали расследовать нападения на мирных жителей в Сирии

Переходное правительство Сирии должно расследовать случаи убийства мирных жителей и пленных в САР, Германия осуждает эти инциденты, заявила представитель... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:02:00+03:00

2025-03-09T16:02:00+03:00

2025-03-09T16:04:00+03:00

в мире

сирия

тартус (мухафаза)

латакия (город)

башар асад

ахмед аш-шараа

евросоюз

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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Переходное правительство Сирии должно расследовать случаи убийства мирных жителей и пленных в САР, Германия осуждает эти инциденты, заявила представитель министерства иностранных дел ФРГ. "Мы осуждаем всплеск насилия в сирийских регионах Тартус, Латакия и Хомс. Сообщения об убийствах мирных жителей и пленных шокируют. Переходное правительство обязано предотвратить дальнейшие нападений, расследовать инциденты и привлечь виновных к ответственности. Мы настоятельно призываем все стороны прекратить насилие", - говорится в заявлении на сайте немецкого внешнеполитического ведомства. В немецком МИД призвали вернуться к "инклюзивному" политическому процессу и стабилизации положения в Сирии. "Будущее страны должно находиться в руках всех сирийцев, независимо от их этнической принадлежности, религии или пола, и быть свободным от любых попыток внешней дестабилизации", - добавили в министерстве. В минувший четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) утверждает, что за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 745 мирных жителей. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет. Власти ЕС – среди них и представители Германии - бойкотировавшие много лет правительство Башара Асада, ведут активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.

https://ria.ru/20250309/sirija-2003864123.html

https://ria.ru/20250308/sirija-2003856795.html

сирия

тартус (мухафаза)

латакия (город)

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в мире, сирия, тартус (мухафаза), латакия (город), башар асад, ахмед аш-шараа, евросоюз