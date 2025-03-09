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Бердыев рассказал о последствиях русофобии для АТЭС

Бердыев рассказал о последствиях русофобии для АТЭС - РИА Новости, 09.03.2025

Бердыев рассказал о последствиях русофобии для АТЭС

Русофобская волна в АТЭС неуклонно идет на спад, хотя ряду стран потребуется основательная работа над ошибками, особенно такая перезагрузка нужна Канаде,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T10:04:00+03:00

2025-03-09T10:04:00+03:00

2025-03-09T12:08:00+03:00

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СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Русофобская волна в АТЭС неуклонно идет на спад, хотя ряду стран потребуется основательная работа над ошибками, особенно такая перезагрузка нужна Канаде, Австралии и Новой Зеландии, рассказал в комментарии российским СМИ в Сеуле посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В южнокорейском Кёнджу завершился первый цикл встреч старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС. Как сообщил Бердыев, в ходе встреч были намечены дальнейшие шаги по подготовке к саммиту лидеров форума, велось формирование проектов решений в качестве итогов саммита форума в 2025 году. На площадке Россию представляли МИД, Минэкономразвития и Минфин при содействии посольства РФ в Сеуле. Бердыев рассказал, что провел "сверку часов" с рядом делегаций, среди которых были и некоторые представители "западного лагеря". По его словам, они постепенно начинают понимать, что разговор с Россией неизбежен и должен базироваться не на ультиматумах, а на поиске компромиссов. Бердыев назвал это "нарождающейся позитивной тенденцией", которой, однако, еще предстоит окрепнуть. "От неолиберальной элиты, особенно на периферии западного блока, потребуется основательная работа над ошибками, перестройка затуманенного сознания. В частности, такая перезагрузка, безусловно, нужна бывшим британским доминионам – Канаде, Австралии и Новой Зеландии, которые все еще блуждают в антироссийских потемках. Вместе с тем можно смело констатировать: русофобская волна в АТЭС, что было уже заметно и ранее, неуклонно идет на спад и бьет по самим ее проводникам, а не по нам", - пояснил он. В следующий раз СДЛ соберутся в мае. Саммит АТЭС запланирован в южнокорейском Кенчжу с 31 октября по 1 ноября.

https://ria.ru/20241117/ates-1984270952.html

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в мире, россия, канада, австралия, большая двадцатка, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)