https://ria.ru/20250309/mazut-2003920859.html

На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 09.03.2025

На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на семи участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:28:00+03:00

2025-03-09T14:28:00+03:00

2025-03-09T14:28:00+03:00

происшествия

анапа

севастополь

лабинский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на семи участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. "На нескольких участках береговой полосы Анапы 9 марта зафиксировали новые выбросы мазута", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идёт о незначительных выбросах мелкой фракции мазута на двух участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. Также новые фрагменты нефтепродуктов зафиксировали на Центральном пляже Анапы и расположенным неподалеку пляже оздоровительного центра "Премьера". Повторные выбросы мазута на своих участках также выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

анапа

севастополь

лабинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анапа, севастополь, лабинский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край