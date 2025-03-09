https://ria.ru/20250309/kiev-2003864836.html

В Киеве прогремели повторные взрывы

В Киеве прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 09.03.2025

В Киеве прогремели повторные взрывы

Новые взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T01:17:00+03:00

2025-03-09T01:17:00+03:00

2025-03-09T01:18:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Новые взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве в субботу около 23.49 мск."В Киеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской, а также в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2000751189.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, вооруженные силы украины, россия, украина