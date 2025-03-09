https://ria.ru/20250309/ideya-2003927549.html

Фон дер Ляйен заявила о приверженности идее отказа от российского газа

Фон дер Ляйен заявила о приверженности идее отказа от российского газа - РИА Новости, 09.03.2025

Фон дер Ляйен заявила о приверженности идее отказа от российского газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что по-прежнему привержена идее отказа стран ЕС от российского газа, однако не стала комментировать публикации... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:29:00+03:00

2025-03-09T15:29:00+03:00

2025-03-09T15:29:00+03:00

экономика

россия

германия

сша

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

ричард гренелл

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee261d725dbfa1256c72da3a6a61cb6f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что по-прежнему привержена идее отказа стран ЕС от российского газа, однако не стала комментировать публикации в СМИ относительно возможности возобновления поставок по газопроводу "Северный поток". "Достаточно посмотреть политические руководящие принципы, в которых я четко обязалась избавиться от российского газа, я остаюсь приверженной этому", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. При этом она признала, что снижение зависимости от российского газа привело к серьезным энергетическим проблемам. Ранее Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.

https://ria.ru/20250309/es-2003892299.html

https://ria.ru/20250302/peskov-2002576935.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, германия, сша, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ричард гренелл, еврокомиссия, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, в мире