Фон дер Ляйен заявила о приверженности идее отказа от российского газа
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что привержена идее отказа от российского газа
© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что по-прежнему привержена идее отказа стран ЕС от российского газа, однако не стала комментировать публикации в СМИ относительно возможности возобновления поставок по газопроводу "Северный поток".
"Достаточно посмотреть политические руководящие принципы, в которых я четко обязалась избавиться от российского газа, я остаюсь приверженной этому", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом она признала, что снижение зависимости от российского газа привело к серьезным энергетическим проблемам.
Ранее Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.