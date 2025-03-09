https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html

Европа открыла сезон большого милитаристского грабежа

Европа открыла сезон большого милитаристского грабежа - РИА Новости, 09.03.2025

Европа открыла сезон большого милитаристского грабежа

Восемьсот миллиардов евро в общеевропейской валюте запросила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен у стран — членов ЕС. Чтобы "перевооружиться перед лицом русской... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:00:00+03:00

2025-03-09T08:00:00+03:00

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аналитика

греция

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евросоюз

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Восемьсот миллиардов евро в общеевропейской валюте запросила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен у стран — членов ЕС. Чтобы "перевооружиться перед лицом русской угрозы".Представлявшие страны Евросоюза главы государств и руководители кабминов с этой суммой согласились. В принципе. А частности фон дер Ляйен намерена "добить" очень быстро: в течение нескольких недель, максимум месяца.Обычно торг вокруг любых крупных бюджетных и внебюджетных трат, как и обсуждение бюджета всего сообщества, проходят тяжело. Брюссельские словесные баталии длятся бесконечно.Северная Европа, прижимистая в расходах, троллит Южную, считая ее неисправимой транжирой и мотовкой. Есть и другие препятствия — вроде соблюдения бюджетной дисциплины в рамках "пакта стабильности еврозоны". Эти мудреные слова означают, что государства, не умеющие считать деньги и жить по средствам, наказываются Еврокомиссией, если они превысят казенные траты на три разрешенных брюссельскими бюрократами процента.Никому сегодня (да и завтра тоже) не хочется выкупать из долговой пропасти очередную Грецию. Впрочем, и не Грецию выкупать у ростовщиков тоже желания нет.Десять лет назад греческий суверенный долг перед кредиторами составлял чуть более 300 миллиардов евро. Примерно на эту сумму ЕС выписал родине европейской античности три чека. Под надзором Брюсселя Афины расплатились по неотложным счетам, урезали до предела социалку, приватизировали самые "вкусные" государственные активы и сумели, пусть и ценой массированного бюджетного кровопускания, удержаться на плаву. Важно заметить, что Еврокомиссия тогда спасала, собственно, вовсе не Грецию, а немецкие банки, которые были основными заимодавцами для греческой экономики. Если бы дойчебанки не вернули себе одолженные грекам средства, то они просто бы в одночасье рухнули.Так что сегодня жертвы посттравматического "греческого синдрома", то есть все страны еврозоны, обязаны присылать свои финансовые документы на утверждение в Брюссель. И горе тому, кто этого не сделает. Штрафы могут быть астрономическими. Как и иные наказания.И вот сейчас Европа, которая пристально следила за сведением дебета с кредитом вплоть до сотни жалких евро у администрируемых ею стран, сама пускается во все бухгалтерские тяжкие. Фактически фон дер Ляйен предложила не столько систему финансирования "перевооружения", сколько милитаристский грабеж под видом шопоголии. Когда чеки выписываются направо и налево, а контракты с ВПК, как континентальным, так и американским, подписываются практически в ежедневном режиме.Откуда прыть в ситуации, когда не до финансового жиру — быть бы социально живу?От простого желания поднять — для тех, кто окажется поблизости от организуемой верхушкой Еврокомиссии распилочной, — непредставимые для еврообывателей деньги. Об откатах при заключении военных контрактов на покупку и производство вооружений, которые абсолютно легальны в общеевропейском блоке, поговорим чуть позже. А сейчас заметим, что перспективы многосотмиллионных заработков или получение иных, не монетарных бенефиций вскружили головы всем, кто имеет доступ к составлению национальных бюджетов.Помимо предложенных фон дер Ляйен займов на внешнем рынке и под небольшие проценты, Еврокомиссия, та самая, которая заставляла Грецию урезать все бюджетные траты, а Францию с Италией била по нежным местам за несоблюдение финансовой дисциплины, разрешила вообще не соблюдать никаких правил при сведении дебета с кредитом, если траты проходят по статье расходов на "перевооружение".Мотать деньги налогоплательщиков общеевропейскому блоку — и еврозональному, и сохранившему национальные валюты — сегодня можно столько, сколько позволит любая, самая изощренная фантазия. Правила "пакта стабильности" не просто отменены — их стерли. Назвав "нерелевантными перед лицом грозящей ЕС русской агрессии".Если аппетиты по части грабежа и распила будут расти и дальше, то у Еврокомиссии есть способ удовлетворить особо алчных еще по одному кругу.Производство и торговля оружием считаются едва ли не самыми доходными отраслями мировой экономики. Зависимость тут прямая: чем больше конфликтов, чем выше степень их опасности, тем острее спрос на продукцию ВПК. Кому-то в условиях искусственного (или реально существующего) дефицита может не хватить заказанного ассортимента. И вот тут появляются важнейшие фигуры обозначенного Еврокомиссией "перевооружения". Это посредники. Эти персонажи могут облегчить доступ своей клиентуры к вожделенным самолетам, снарядам, гаубицам и танкам. За соответствующий процент. Точнее, проценты. Так политесно называют в Европе откаты. Более чистую, беспримесную и абсолютно грабительскую по отношению к рядовым еврообывателям коррупцию вообразить сложно.Откаты, "процент с уворованного" или оплата посреднических услуг в общеевропейском блоке, если и когда речь шла о госконтрактах, полностью легальны. За примерами далеко ходить не надо — это массированная закупка неэффективных противокоронавирусных препаратов, которую лично и персонально на десятки миллиардов евро осуществила фрау фон дер Ляйен. И ей за это ничего не было.С лекарствами получилось. Нет никаких оснований опасаться, что не получится с "перевооружением" и с платными посредническими услугами.Общеевропейский блок, старательно и долго вышагивавший в белых пальто, сшитых из транспарентности, "демократии и прогресса", на деле, как только потянуло запашком большого и безнаказанного "хапка", оказался банальной ОПГ, готовой грабить и рэкетировать под мнимыми предлогами на большой дороге геополитики всех, кто ему попадется под руку.

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https://ria.ru/20250306/makron-2003501103.html

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аналитика, греция, европа, брюссель, еврокомиссия, евросоюз