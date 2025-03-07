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Глава ЕК рассчитывает согласовать оборонный план ЕС за несколько недель - РИА Новости, 07.03.2025
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01:57 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/es-2003522403.html
Глава ЕК рассчитывает согласовать оборонный план ЕС за несколько недель
Глава ЕК рассчитывает согласовать оборонный план ЕС за несколько недель - РИА Новости, 07.03.2025
Глава ЕК рассчитывает согласовать оборонный план ЕС за несколько недель
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает получить полное согласование своего оборонного плана для Европы в течение нескольких недель. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:57:00+03:00
2025-03-07T01:57:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает получить полное согласование своего оборонного плана для Европы в течение нескольких недель. Ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 миллиардов евро. "Речь идет скорее о нескольких неделях, чем месяцах, поскольку для утверждения требуется только утверждение Евросовета", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта.
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в мире, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, евросовет
В мире, Европа, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет
Глава ЕК рассчитывает согласовать оборонный план ЕС за несколько недель

Фон дер Ляйен: согласование оборонного плана для Европы займет несколько недель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает получить полное согласование своего оборонного плана для Европы в течение нескольких недель.
Ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 миллиардов евро.
"Речь идет скорее о нескольких неделях, чем месяцах, поскольку для утверждения требуется только утверждение Евросовета", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Лидеры ЕС отвергли переговоры о безопасности без участия Европы
00:52
 
В миреЕвропаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвросовет
 
 
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