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Глава ЕК рассчитывает согласовать оборонный план ЕС за несколько недель
Глава ЕК рассчитывает согласовать оборонный план ЕС за несколько недель - РИА Новости, 07.03.2025
Глава ЕК рассчитывает согласовать оборонный план ЕС за несколько недель
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает получить полное согласование своего оборонного плана для Европы в течение нескольких недель. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:57:00+03:00
2025-03-07T01:57:00+03:00
2025-03-07T01:57:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает получить полное согласование своего оборонного плана для Европы в течение нескольких недель. Ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 миллиардов евро. "Речь идет скорее о нескольких неделях, чем месяцах, поскольку для утверждения требуется только утверждение Евросовета", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта.
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в мире, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, евросовет
В мире, Европа, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет
Глава ЕК рассчитывает согласовать оборонный план ЕС за несколько недель
Фон дер Ляйен: согласование оборонного плана для Европы займет несколько недель