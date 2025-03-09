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Глава ЕК созовет первое заседание коллегии комиссаров по безопасности - РИА Новости, 09.03.2025
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14:48 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/ek-2003923542.html
Глава ЕК созовет первое заседание коллегии комиссаров по безопасности
Глава ЕК созовет первое заседание коллегии комиссаров по безопасности - РИА Новости, 09.03.2025
Глава ЕК созовет первое заседание коллегии комиссаров по безопасности
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:48:00+03:00
2025-03-09T14:48:00+03:00
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам безопасности, в будущем такие заседания будут проводиться регулярно. "В ближайшие недели я созову первое заседание коллегии европейских комиссаров по безопасности. Это позволит держать членов коллегии ЕК в курсе последних событий в области безопасности, как внутренней, так и внешней", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Также речь на этих встречах будет идти о вопросах обороны, кибербезопасности, иностранного вмешательства, торговли. По ее словам, такие встречи необходимы для обеспечения "коллективной безопасности". Фон дер Ляйен ранее неоднократно выступала с предложениями об усилении роли европейских институтов в обороне и безопасности несмотря на то, что эти вопросы входят в компетенцию национальных правительств государств-членов ЕС, а не брюссельской бюрократии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
https://ria.ru/20250309/lyayen-2003921128.html
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в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава ЕК созовет первое заседание коллегии комиссаров по безопасности

Фон дер Ляйен созовет первое заседание коллегии еврокомиссаров по безопасности

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам безопасности, в будущем такие заседания будут проводиться регулярно.
«
"В ближайшие недели я созову первое заседание коллегии европейских комиссаров по безопасности. Это позволит держать членов коллегии ЕК в курсе последних событий в области безопасности, как внутренней, так и внешней", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
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Также речь на этих встречах будет идти о вопросах обороны, кибербезопасности, иностранного вмешательства, торговли. По ее словам, такие встречи необходимы для обеспечения "коллективной безопасности".
Фон дер Ляйен ранее неоднократно выступала с предложениями об усилении роли европейских институтов в обороне и безопасности несмотря на то, что эти вопросы входят в компетенцию национальных правительств государств-членов ЕС, а не брюссельской бюрократии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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