https://ria.ru/20250309/ek-2003923542.html

Глава ЕК созовет первое заседание коллегии комиссаров по безопасности

Глава ЕК созовет первое заседание коллегии комиссаров по безопасности - РИА Новости, 09.03.2025

Глава ЕК созовет первое заседание коллегии комиссаров по безопасности

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:48:00+03:00

2025-03-09T14:48:00+03:00

2025-03-09T14:48:00+03:00

в мире

брюссель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время проведет первое заседание коллегии еврокомиссаров, полностью посвященное вопросам безопасности, в будущем такие заседания будут проводиться регулярно. "В ближайшие недели я созову первое заседание коллегии европейских комиссаров по безопасности. Это позволит держать членов коллегии ЕК в курсе последних событий в области безопасности, как внутренней, так и внешней", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Также речь на этих встречах будет идти о вопросах обороны, кибербезопасности, иностранного вмешательства, торговли. По ее словам, такие встречи необходимы для обеспечения "коллективной безопасности". Фон дер Ляйен ранее неоднократно выступала с предложениями об усилении роли европейских институтов в обороне и безопасности несмотря на то, что эти вопросы входят в компетенцию национальных правительств государств-членов ЕС, а не брюссельской бюрократии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://ria.ru/20250309/lyayen-2003921128.html

https://ria.ru/20250309/evroparlament-2003886137.html

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз