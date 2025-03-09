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В Раде раскрыли, что готовится на Украине против Зеленского - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 09.03.2025 (обновлено: 11:21 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/dubinskiy-2003863453.html
В Раде раскрыли, что готовится на Украине против Зеленского
В Раде раскрыли, что готовится на Украине против Зеленского - РИА Новости, 09.03.2025
В Раде раскрыли, что готовится на Украине против Зеленского
Владимир Зеленский будет всеми способами пытаться сорвать переговоры, но его же окружение не даст ему этого сделать, заявил в Telegram депутат Верховной рады... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T00:41:00+03:00
2025-03-09T11:21:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
майк джонсон
конгресс сша
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский будет всеми способами пытаться сорвать переговоры, но его же окружение не даст ему этого сделать, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский."Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть — это выживание, плюс он маниакально одержим", — отметил он.Парламентарий также подчеркнул, что публичные действия главы киевского режима расходятся с его истинными мотивами."Мне кажется, что дальше каких-то мелких пакостей шакаленка дело не зайдет, его реально обложили со всех сторон, плюс я говорил, что угроза санкций заставит окружение Зеленского давить на него с целью заключения мира", — заключил Дубинский.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально вышвырнул Зеленского из Белого дома после конфликта.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Издание Axios сообщало, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Вашингтона и Киева для обсуждения возможного прекращения огня. Кроме того, там рассмотрят возможность заключения сделки по добыче редкоземельных металлов.
https://ria.ru/20250307/sudba-2003677579.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, майк джонсон, конгресс сша, саудовская аравия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине, Майк Джонсон, Конгресс США, Саудовская Аравия
В Раде раскрыли, что готовится на Украине против Зеленского

Дубинский: Зеленский попытается сорвать переговоры, но безуспешно

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский будет всеми способами пытаться сорвать переговоры, но его же окружение не даст ему этого сделать, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть — это выживание, плюс он маниакально одержим", — отметил он.
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Парламентарий также подчеркнул, что публичные действия главы киевского режима расходятся с его истинными мотивами.
"Мне кажется, что дальше каких-то мелких пакостей шакаленка дело не зайдет, его реально обложили со всех сторон, плюс я говорил, что угроза санкций заставит окружение Зеленского давить на него с целью заключения мира", — заключил Дубинский.
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Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально вышвырнул Зеленского из Белого дома после конфликта.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Издание Axios сообщало, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Вашингтона и Киева для обсуждения возможного прекращения огня. Кроме того, там рассмотрят возможность заключения сделки по добыче редкоземельных металлов.
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