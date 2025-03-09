https://ria.ru/20250309/dubinskiy-2003863453.html

В Раде раскрыли, что готовится на Украине против Зеленского

В Раде раскрыли, что готовится на Украине против Зеленского - РИА Новости, 09.03.2025

В Раде раскрыли, что готовится на Украине против Зеленского

Владимир Зеленский будет всеми способами пытаться сорвать переговоры, но его же окружение не даст ему этого сделать, заявил в Telegram депутат Верховной рады... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T00:41:00+03:00

2025-03-09T00:41:00+03:00

2025-03-09T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский будет всеми способами пытаться сорвать переговоры, но его же окружение не даст ему этого сделать, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский."Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть — это выживание, плюс он маниакально одержим", — отметил он.Парламентарий также подчеркнул, что публичные действия главы киевского режима расходятся с его истинными мотивами."Мне кажется, что дальше каких-то мелких пакостей шакаленка дело не зайдет, его реально обложили со всех сторон, плюс я говорил, что угроза санкций заставит окружение Зеленского давить на него с целью заключения мира", — заключил Дубинский.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально вышвырнул Зеленского из Белого дома после конфликта.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Издание Axios сообщало, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Вашингтона и Киева для обсуждения возможного прекращения огня. Кроме того, там рассмотрят возможность заключения сделки по добыче редкоземельных металлов.

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https://ria.ru/20250307/bezuglaya-2003576132.html

https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, майк джонсон, конгресс сша, саудовская аравия