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На Байкале устанавливают новое оборудование для телескопа Baikal-GVD - РИА Новости, 09.03.2025
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Наука
 
11:55 09.03.2025 (обновлено: 12:22 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/bajkal-2003902652.html
На Байкале устанавливают новое оборудование для телескопа Baikal-GVD
На Байкале устанавливают новое оборудование для телескопа Baikal-GVD - РИА Новости, 09.03.2025
На Байкале устанавливают новое оборудование для телескопа Baikal-GVD
На Байкале ученые устанавливают 14-й кластер оборудования нейтринного телескопа Baikal-GVD, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T11:55:00+03:00
2025-03-09T12:22:00+03:00
наука
байкал
иркутская область
южный полюс
игорь кобзев
объединенный институт ядерных исследований
российская академия наук
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ИРКУТСК, 9 мар - РИА Новости. На Байкале ученые устанавливают 14-й кластер оборудования нейтринного телескопа Baikal-GVD, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На Байкале проходит ежегодная экспедиция по строительству нейтринного телескопа. Baikal-GVD – один из трех действующих нейтринных телескопов в мире и, наряду с телескопами IceCube на Южном полюсе и KM3NeT в Средиземном море, входит в Глобальную нейтринную сеть. Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН и Объединенного института ядерных исследований. "На сегодня подводная структура установки содержит 13 кластеров и 4 100 оптических модулей. В текущей экспедиции специалисты строят 14-й кластер оборудования, а также модернизируют и ремонтируют 1-й и 13-й кластеры. Для этого сотрудники Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ собрали еще около 660 оптических модулей", - написал Кобзев в Telegram-канале. Проектирование нейтринного телескопа Baikal-GVD началось в 2010 году. Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно Байкала. Природная байкальская вода является важнейшей составной частью установки, ее оптические свойства позволяют точно отследить черенковское излучение - свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, а также определить ее направление. С каждым расширением установка дает все больше новой экспериментальной информации. Частица нейтрино - уникальный носитель информации. Ученые считают, что изучение нейтрино позволит понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем. В 2024 году Байкальским телескопом были обнаружены астрофизические нейтрино с энергией, превышающей 200 ТэВ. Это позволило ученым полагать, что диск галактики Млечный Путь вырабатывает намного большее количество высокоэнергетических нейтрино, чем считалось до сих пор.
https://ri.ria.ru/20250210/nauka-1998001179.html
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байкал
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байкал, иркутская область, южный полюс, игорь кобзев, объединенный институт ядерных исследований, российская академия наук
Наука, Байкал, Иркутская область, Южный полюс, Игорь Кобзев, Объединенный институт ядерных исследований, Российская академия наук
На Байкале устанавливают новое оборудование для телескопа Baikal-GVD

Кобзев: на Байкале ученые устанавливают 14-й кластер оборудования Baikal-GVD

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramУченые устанавливают 14-й кластер оборудования Baikal-GVD на Байкале
Ученые устанавливают 14-й кластер оборудования Baikal-GVD на Байкале - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Ученые устанавливают 14-й кластер оборудования Baikal-GVD на Байкале
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ИРКУТСК, 9 мар - РИА Новости. На Байкале ученые устанавливают 14-й кластер оборудования нейтринного телескопа Baikal-GVD, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На Байкале проходит ежегодная экспедиция по строительству нейтринного телескопа. Baikal-GVD – один из трех действующих нейтринных телескопов в мире и, наряду с телескопами IceCube на Южном полюсе и KM3NeT в Средиземном море, входит в Глобальную нейтринную сеть.
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Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН и Объединенного института ядерных исследований.
"На сегодня подводная структура установки содержит 13 кластеров и 4 100 оптических модулей. В текущей экспедиции специалисты строят 14-й кластер оборудования, а также модернизируют и ремонтируют 1-й и 13-й кластеры. Для этого сотрудники Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ собрали еще около 660 оптических модулей", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Проектирование нейтринного телескопа Baikal-GVD началось в 2010 году. Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно Байкала. Природная байкальская вода является важнейшей составной частью установки, ее оптические свойства позволяют точно отследить черенковское излучение - свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, а также определить ее направление. С каждым расширением установка дает все больше новой экспериментальной информации.
Частица нейтрино - уникальный носитель информации. Ученые считают, что изучение нейтрино позволит понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем. В 2024 году Байкальским телескопом были обнаружены астрофизические нейтрино с энергией, превышающей 200 ТэВ. Это позволило ученым полагать, что диск галактики Млечный Путь вырабатывает намного большее количество высокоэнергетических нейтрино, чем считалось до сих пор.
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НаукаБайкалИркутская областьЮжный полюсИгорь КобзевОбъединенный институт ядерных исследованийРоссийская академия наук
 
 
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