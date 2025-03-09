https://ria.ru/20250309/arkhitektor-2003901236.html

Правительство утвердило новый профессиональный праздник

Правительство утвердило новый профессиональный праздник - РИА Новости, 09.03.2025

Правительство утвердило новый профессиональный праздник

В России утвердили профессиональный праздник — День архитектора, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T11:38:00+03:00

2025-03-09T11:38:00+03:00

2025-03-09T13:07:00+03:00

общество

россия

марат хуснуллин

михаил мишустин

российский союз промышленников и предпринимателей

российская академия наук

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В России утвердили профессиональный праздник — День архитектора, сообщили в пресс-службе правительства."Новый профессиональный праздник — День архитектора будет отмечаться в середине лета. Постановление о его закреплении в календаре подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничным днем станет первый понедельник июля", — говорится в релизе.Авторы инициативы — Союз архитекторов России и Минстрой, ее поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.В правительстве уточнили, что новый праздник поможет повысить престиж профессии.В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей и росте привлекательности населенных пунктов для туристов и бизнеса. "Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики, — подчеркнул он.Установление Дня архитектора — это признание особой значимости профессии в преобразовании российского городов и развитии страны в целом, добавил Хуснуллин.

https://realty.ria.ru/20250123/kuznetsov-1994963510.html

https://realty.ria.ru/20250205/vakansii-1997436554.html

https://realty.ria.ru/20250206/kazan-1997782931.html

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общество, россия, марат хуснуллин, михаил мишустин, российский союз промышленников и предпринимателей, российская академия наук, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)