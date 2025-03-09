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Правительство утвердило новый профессиональный праздник - РИА Новости, 09.03.2025
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11:38 09.03.2025 (обновлено: 13:07 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/arkhitektor-2003901236.html
Правительство утвердило новый профессиональный праздник
Правительство утвердило новый профессиональный праздник - РИА Новости, 09.03.2025
Правительство утвердило новый профессиональный праздник
В России утвердили профессиональный праздник — День архитектора, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T11:38:00+03:00
2025-03-09T13:07:00+03:00
общество
россия
марат хуснуллин
михаил мишустин
российский союз промышленников и предпринимателей
российская академия наук
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В России утвердили профессиональный праздник — День архитектора, сообщили в пресс-службе правительства."Новый профессиональный праздник — День архитектора будет отмечаться в середине лета. Постановление о его закреплении в календаре подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничным днем станет первый понедельник июля", — говорится в релизе.Авторы инициативы — Союз архитекторов России и Минстрой, ее поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.В правительстве уточнили, что новый праздник поможет повысить престиж профессии.В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей и росте привлекательности населенных пунктов для туристов и бизнеса. "Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики, — подчеркнул он.Установление Дня архитектора — это признание особой значимости профессии в преобразовании российского городов и развитии страны в целом, добавил Хуснуллин.
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общество, россия, марат хуснуллин, михаил мишустин, российский союз промышленников и предпринимателей, российская академия наук, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Россия, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Российская академия наук, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Правительство утвердило новый профессиональный праздник

В России появится новый профессиональный праздник — День архитектора

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбъект культурного наследия федерального значения "Экспериментальный дом-мастерская, 1927-1929 гг., архитектор К. С. Мельников"
Объект культурного наследия федерального значения Экспериментальный дом-мастерская, 1927-1929 гг., архитектор К. С. Мельников - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Объект культурного наследия федерального значения "Экспериментальный дом-мастерская, 1927-1929 гг., архитектор К. С. Мельников". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В России утвердили профессиональный праздник — День архитектора, сообщили в пресс-службе правительства.
"Новый профессиональный праздник — День архитектора будет отмечаться в середине лета. Постановление о его закреплении в календаре подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничным днем станет первый понедельник июля", — говорится в релизе.
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Авторы инициативы — Союз архитекторов России и Минстрой, ее поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.
В правительстве уточнили, что новый праздник поможет повысить престиж профессии.
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В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей и росте привлекательности населенных пунктов для туристов и бизнеса.
«
"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики, — подчеркнул он.
Установление Дня архитектора — это признание особой значимости профессии в преобразовании российского городов и развитии страны в целом, добавил Хуснуллин.
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ОбществоРоссияМарат ХуснуллинМихаил МишустинРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссийская академия наукМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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