В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Черкасс и в самом городе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Телеканал сообщил о взрывах в районе Черкасс и в самом городе в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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