У города Черкассы прогремел взрыв
У города Черкассы после воздушной тревоги прогремел взрыв
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал возле города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал".
"Возле Черкасс прозвучал взрыв", - сообщается в Telegram-канале СМИ.
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Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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