https://ria.ru/20250308/ukraina-2003862029.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 09.03.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-08T23:53:00+03:00
2025-03-08T23:53:00+03:00
2025-03-09T00:01:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве раздались взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы