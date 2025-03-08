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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.03.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T23:33:00+03:00
2025-03-08T23:33:00+03:00
2025-03-08T23:43:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушную тревогу уже объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 23.30 мск.В остальных областях тревога была объявлена в промежуток с 20.16 до 22.32 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога на Украине расширилась на Киев