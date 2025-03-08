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ЕС и Макрон хочет отправить войска на Украину, заявил французский политик - РИА Новости, 08.03.2025
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19:09 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003842566.html
ЕС и Макрон хочет отправить войска на Украину, заявил французский политик
ЕС и Макрон хочет отправить войска на Украину, заявил французский политик - РИА Новости, 08.03.2025
ЕС и Макрон хочет отправить войска на Украину, заявил французский политик
Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон хотят отправить войска на Украину, чтобы получить возможность в любой момент спровоцировать конфликт, заявил... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T19:09:00+03:00
2025-03-08T19:09:00+03:00
украина
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эммануэль макрон
флориан филиппо
урсула фон дер ляйен
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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон хотят отправить войска на Украину, чтобы получить возможность в любой момент спровоцировать конфликт, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "ЕС и Макрон при любых обстоятельствах хотят присутствовать на Украине, чтобы гарантировать, что даже если наступит мир, в любой момент он мог бы вновь инициировать конфликт. Именно поэтому они хотят разместить там военных, чтобы через год, два или три с помощью провокации его перезапустить. В этом их цель. Именно поэтому они хотят военных вложений в Украину. Это тотальная ловушка", - сказал он журналистам на манифестации против отправки военных на Украину в Париже. По его словам, продавливаемая Макроном инициатива об общих инвестициях ЕС на закупку и производство европейского военного оборудования пойдет в ущерб французской военной индустрии. "Германия уже заявила, что хочет, чтобы эти инвестиции были открыты для закупок американского вооружения. Так что Франция выстрелит себе в ногу, так как будет давать деньги на закупки американского оружия - истребителей F-35 и так далее. При том, что у нас есть французские вооружение. Мы как обычно отдадим себя в руки Евросоюзу", - добавил он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам и заявил, что "Россия стала угрозой для Франции и ЕС". Он отметил, что стране необходимо продолжать наращивать военный бюджет, пообещав при этом не поднимать налоги и заявив, что "родина нуждается в вас". При этом РФ не раз заявляла, что никому не угрожает. Как сообщал премьер-министр Франции Франсуа Байру, во Франции обсуждают возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда французы смогут направлять свои сбережения для финансирования оборонных компаний страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250221/makron-2000759181.html
https://ria.ru/20250306/lavrov-2003390833.html
https://ria.ru/20250305/opros-2003306123.html
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украина, франция, россия, эммануэль макрон, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, патриот, в мире
Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Патриот, В мире
ЕС и Макрон хочет отправить войска на Украину, заявил французский политик

Филиппо: ЕС и Макрон хотят отправить войска на Украину для провокации конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон хотят отправить войска на Украину, чтобы получить возможность в любой момент спровоцировать конфликт, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"ЕС и Макрон при любых обстоятельствах хотят присутствовать на Украине, чтобы гарантировать, что даже если наступит мир, в любой момент он мог бы вновь инициировать конфликт. Именно поэтому они хотят разместить там военных, чтобы через год, два или три с помощью провокации его перезапустить. В этом их цель. Именно поэтому они хотят военных вложений в Украину. Это тотальная ловушка", - сказал он журналистам на манифестации против отправки военных на Украину в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Во Франции поставили Макрона на место после его заявления об Украине
21 февраля, 12:28
«
По его словам, продавливаемая Макроном инициатива об общих инвестициях ЕС на закупку и производство европейского военного оборудования пойдет в ущерб французской военной индустрии. "Германия уже заявила, что хочет, чтобы эти инвестиции были открыты для закупок американского вооружения. Так что Франция выстрелит себе в ногу, так как будет давать деньги на закупки американского оружия - истребителей F-35 и так далее. При том, что у нас есть французские вооружение. Мы как обычно отдадим себя в руки Евросоюзу", - добавил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам и заявил, что "Россия стала угрозой для Франции и ЕС". Он отметил, что стране необходимо продолжать наращивать военный бюджет, пообещав при этом не поднимать налоги и заявив, что "родина нуждается в вас". При этом РФ не раз заявляла, что никому не угрожает.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Лавров: отправка западных войск на Украину будет означать вовлечение НАТО
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Как сообщал премьер-министр Франции Франсуа Байру, во Франции обсуждают возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда французы смогут направлять свои сбережения для финансирования оборонных компаний страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Опрос показал, сколько французов против отправки военных на Украину
5 марта, 22:53
 
УкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОПатриотВ мире
 
 
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