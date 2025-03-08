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Турция готова обсуждать стратегию безопасности Европы, заявил диписточник - РИА Новости, 08.03.2025
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12:26 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/turtsija-2003795616.html
Турция готова обсуждать стратегию безопасности Европы, заявил диписточник
Турция готова обсуждать стратегию безопасности Европы, заявил диписточник - РИА Новости, 08.03.2025
Турция готова обсуждать стратегию безопасности Европы, заявил диписточник
Анкара передала западным партнерам сигнал о готовности участвовать в обсуждении стратегии безопасности Европы, игнорировать Турцию в этом процессе невозможно,... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:26:00+03:00
2025-03-08T12:26:00+03:00
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Анкара передала западным партнерам сигнал о готовности участвовать в обсуждении стратегии безопасности Европы, игнорировать Турцию в этом процессе невозможно, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что в общих интересах было бы планировать все шаги по обеспечению европейской безопасности вместе с Анкарой. "Да, мы передали такой сигнал нашим европейским партнерам. Ситуация показывает, что игнорировать Турцию в этом процесс становится невозможным и неприемлемым", - сказал собеседник агентства. Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html
https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html
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в мире, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, евросоюз
В мире, Турция, Европа, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Евросоюз
Турция готова обсуждать стратегию безопасности Европы, заявил диписточник

Анкара сообщила Западу о готовности обсуждать стратегию безопасности Европы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги Турции и Евросоюза
Флаги Турции и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Флаги Турции и Евросоюза. Архивное фото
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Анкара передала западным партнерам сигнал о готовности участвовать в обсуждении стратегии безопасности Европы, игнорировать Турцию в этом процессе невозможно, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что в общих интересах было бы планировать все шаги по обеспечению европейской безопасности вместе с Анкарой.
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"Да, мы передали такой сигнал нашим европейским партнерам. Ситуация показывает, что игнорировать Турцию в этом процесс становится невозможным и неприемлемым", - сказал собеседник агентства.
Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
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В миреТурцияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданЕвросоюз
 
 
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