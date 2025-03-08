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Туркмения заявила о готовности к поставкам газа в ЕС - РИА Новости, 08.03.2025
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08:45 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/turkmenija-2003773415.html
Туркмения заявила о готовности к поставкам газа в ЕС
Туркмения заявила о готовности к поставкам газа в ЕС - РИА Новости, 08.03.2025
Туркмения заявила о готовности к поставкам газа в ЕС
Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews заявил о готовности страны к тесному... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T08:45:00+03:00
2025-03-08T08:45:00+03:00
экономика
туркмения
россия
иран
гурбангулы бердымухамедов
евросоюз
природный газ
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АШХАБАД, 8 мар – РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews заявил о готовности страны к тесному сотрудничеству с европейскими партнёрами по поставкам природного газа. "Европейский рынок энергоресурсов – один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объёмах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы. Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнёрами по вопросу поставки природного газа", – сказал он. Текст интервью опубликовала официальная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". Бердымухамедов отметил, что одним из путей для реализации этих планов является транскаспийский маршрут. "Мы всегда выступали за налаживание полноценного энергетического партнёрства на Каспии, в том числе за прокладку подводных трубопроводов в западном направлении. Это наше законное право, закреплённое в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", – подчеркнул он. По его словам, Туркмения считает, что создание подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств и предполагает равный учёт интересов производителей, потребителей и транзитёров энергоносителей. Глава Народного совета также заявил, что Туркмения предлагает не ограничиваться поставками энергоресурсов и готова начать совместные проекты в области зелёной энергетики. В настоящее время на туркменском берегу Каспия строится электростанция мощностью 1574 мегаватта. "Мы также готовы к работе с европейскими партнёрами в области водородной энергетики и использования регенеративных источников энергии", – добавил Бердымухамедов. По доказанным запасам природного газа Туркмения занимает четвертое место в мире после России, Ирана и Катара. В каспийскую пятерку входят Туркмения, Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан.
https://ria.ru/20250306/es-2003444513.html
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экономика, туркмения, россия, иран, гурбангулы бердымухамедов, евросоюз, природный газ
Экономика, Туркмения, Россия, Иран, Гурбангулы Бердымухамедов, Евросоюз, Природный газ
Туркмения заявила о готовности к поставкам газа в ЕС

Бердымухамедов: Туркменистан готов к работе с партнёрами в ЕС по поставке газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция на газопроводе в Европе
Компрессорная станция на газопроводе в Европе - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция на газопроводе в Европе. Архивное фото
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АШХАБАД, 8 мар – РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews заявил о готовности страны к тесному сотрудничеству с европейскими партнёрами по поставкам природного газа.
"Европейский рынок энергоресурсов – один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объёмах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы. Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнёрами по вопросу поставки природного газа", – сказал он.
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Текст интервью опубликовала официальная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".
Бердымухамедов отметил, что одним из путей для реализации этих планов является транскаспийский маршрут.
"Мы всегда выступали за налаживание полноценного энергетического партнёрства на Каспии, в том числе за прокладку подводных трубопроводов в западном направлении. Это наше законное право, закреплённое в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", – подчеркнул он.
По его словам, Туркмения считает, что создание подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств и предполагает равный учёт интересов производителей, потребителей и транзитёров энергоносителей.
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Глава Народного совета также заявил, что Туркмения предлагает не ограничиваться поставками энергоресурсов и готова начать совместные проекты в области зелёной энергетики. В настоящее время на туркменском берегу Каспия строится электростанция мощностью 1574 мегаватта.
"Мы также готовы к работе с европейскими партнёрами в области водородной энергетики и использования регенеративных источников энергии", – добавил Бердымухамедов.
По доказанным запасам природного газа Туркмения занимает четвертое место в мире после России, Ирана и Катара.
В каспийскую пятерку входят Туркмения, Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан.
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ЭкономикаТуркменияРоссияИранГурбангулы БердымухамедовЕвросоюзПриродный газ
 
 
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