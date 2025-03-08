https://ria.ru/20250308/turkmenija-2003773415.html

Туркмения заявила о готовности к поставкам газа в ЕС

Туркмения заявила о готовности к поставкам газа в ЕС - РИА Новости, 08.03.2025

Туркмения заявила о готовности к поставкам газа в ЕС

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews заявил о готовности страны к тесному... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:45:00+03:00

2025-03-08T08:45:00+03:00

2025-03-08T08:45:00+03:00

экономика

туркмения

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гурбангулы бердымухамедов

евросоюз

природный газ

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АШХАБАД, 8 мар – РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews заявил о готовности страны к тесному сотрудничеству с европейскими партнёрами по поставкам природного газа. "Европейский рынок энергоресурсов – один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объёмах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы. Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнёрами по вопросу поставки природного газа", – сказал он. Текст интервью опубликовала официальная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". Бердымухамедов отметил, что одним из путей для реализации этих планов является транскаспийский маршрут. "Мы всегда выступали за налаживание полноценного энергетического партнёрства на Каспии, в том числе за прокладку подводных трубопроводов в западном направлении. Это наше законное право, закреплённое в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", – подчеркнул он. По его словам, Туркмения считает, что создание подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств и предполагает равный учёт интересов производителей, потребителей и транзитёров энергоносителей. Глава Народного совета также заявил, что Туркмения предлагает не ограничиваться поставками энергоресурсов и готова начать совместные проекты в области зелёной энергетики. В настоящее время на туркменском берегу Каспия строится электростанция мощностью 1574 мегаватта. "Мы также готовы к работе с европейскими партнёрами в области водородной энергетики и использования регенеративных источников энергии", – добавил Бердымухамедов. По доказанным запасам природного газа Туркмения занимает четвертое место в мире после России, Ирана и Катара. В каспийскую пятерку входят Туркмения, Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан.

https://ria.ru/20250306/es-2003444513.html

https://ria.ru/20240706/gaz-1957935106.html

https://ria.ru/20250120/gaz-1994263215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, туркмения, россия, иран, гурбангулы бердымухамедов, евросоюз, природный газ