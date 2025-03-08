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Блокировка Telegram по всей России не ожидается, заявили в Госдуме

Блокировка Telegram по всей России не ожидается, заявили в Госдуме - РИА Новости, 08.03.2025

Блокировка Telegram по всей России не ожидается, заявили в Госдуме

Дальнейшей блокировки мессенджера Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует, таких задач у правительства и спецслужб нет,... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T19:09:00+03:00

2025-03-08T19:09:00+03:00

2025-03-08T19:09:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Дальнейшей блокировки мессенджера Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует, таких задач у правительства и спецслужб нет, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов. "Я уверен, что дальнейшей блокировки Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует. Таких задач у правительства и у наших специальных служб нет", - сказал Свинцов. Парламентарий добавил, что воспринимает эту технологическую возможность как позитивный шаг к обеспечению информационной безопасности в РФ и созданию "безопасного информационного периметра" в стране. Он отметил, что наличие таких технологий позволит защитить граждан РФ и любые политические события, "будь это выборы президента РФ или выборы в Госдуму", от возможного использования для "раскачки" в том или ином регионе.

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технологии, россия, андрей свинцов, telegram, госдума рф, лдпр, общество, чеченская республика (чечня), республика дагестан