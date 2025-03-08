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Блокировка Telegram по всей России не ожидается, заявили в Госдуме
Блокировка Telegram по всей России не ожидается, заявили в Госдуме - РИА Новости, 08.03.2025
Блокировка Telegram по всей России не ожидается, заявили в Госдуме
Дальнейшей блокировки мессенджера Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует, таких задач у правительства и спецслужб нет,... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T19:09:00+03:00
2025-03-08T19:09:00+03:00
2025-03-08T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Дальнейшей блокировки мессенджера Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует, таких задач у правительства и спецслужб нет, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов. "Я уверен, что дальнейшей блокировки Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует. Таких задач у правительства и у наших специальных служб нет", - сказал Свинцов. Парламентарий добавил, что воспринимает эту технологическую возможность как позитивный шаг к обеспечению информационной безопасности в РФ и созданию "безопасного информационного периметра" в стране. Он отметил, что наличие таких технологий позволит защитить граждан РФ и любые политические события, "будь это выборы президента РФ или выборы в Госдуму", от возможного использования для "раскачки" в том или ином регионе.
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технологии, россия, андрей свинцов, telegram, госдума рф, лдпр, общество, чеченская республика (чечня), республика дагестан
Технологии, Россия, Андрей Свинцов, Telegram, Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Чеченская республика (Чечня), Республика Дагестан
Блокировка Telegram по всей России не ожидается, заявили в Госдуме
Депутат Свинцов заявил, что блокировки Telegram по всей стране не последует