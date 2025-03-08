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Блокировку Telegram в Дагестане и Чечне могут пересмотреть, заявили в ГД - РИА Новости, 08.03.2025
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19:00 08.03.2025 (обновлено: 19:09 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/telegram-2003842006.html
Блокировку Telegram в Дагестане и Чечне могут пересмотреть, заявили в ГД
Блокировку Telegram в Дагестане и Чечне могут пересмотреть, заявили в ГД - РИА Новости, 08.03.2025
Блокировку Telegram в Дагестане и Чечне могут пересмотреть, заявили в ГД
Решение о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне может быть пересмотрено, все зависит от мессенджера, считает член комитета Госдумы по информационной политике... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T19:00:00+03:00
2025-03-08T19:09:00+03:00
россия
общество
технологии
антон немкин (депутат)
telegram
госдума рф
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Решение о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне может быть пересмотрено, все зависит от мессенджера, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в своем Telegram-канале. Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов. "Решение может быть пересмотрено - все будет зависеть от самого Telegram. Как я уже отмечал, платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие. И, к сожалению, блокировку зачастую избегают именно экстремистские материалы", - написал он. Парламентарий добавил, что блокировка Telegram в данных регионах РФ является вынужденной мерой. По словам Немкина, это связано с тем, что мессенджер активно использовался в этих регионах для координации беспорядков.
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россия, общество, технологии, антон немкин (депутат), telegram, госдума рф, республика дагестан, чеченская республика (чечня)
Россия, Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Telegram, Госдума РФ, Республика Дагестан, Чеченская республика (Чечня)
Блокировку Telegram в Дагестане и Чечне могут пересмотреть, заявили в ГД

Немкин: разблокировка Telegram в Дагестане и Чечне зависит от него самого

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Решение о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне может быть пересмотрено, все зависит от мессенджера, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов.
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"Решение может быть пересмотрено - все будет зависеть от самого Telegram. Как я уже отмечал, платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие. И, к сожалению, блокировку зачастую избегают именно экстремистские материалы", - написал он.
Парламентарий добавил, что блокировка Telegram в данных регионах РФ является вынужденной мерой. По словам Немкина, это связано с тем, что мессенджер активно использовался в этих регионах для координации беспорядков.
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