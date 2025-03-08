https://ria.ru/20250308/tanker-2003835700.html

Последние части кормы танкера "Волгонефти-239" вытащили из воды

Последние части кормы танкера "Волгонефти-239" вытащили из воды - РИА Новости, 08.03.2025

Последние части кормы танкера "Волгонефти-239" вытащили из воды

Последние части кормы, севшей на мель "Волгонефти-239", включая якорь, вытащили из воды и увезли с мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщили в оперативном... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T17:59:00+03:00

2025-03-08T17:59:00+03:00

2025-03-08T17:59:00+03:00

происшествия

краснодарский край

севастополь

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 8 мар - РИА Новости. Последние части кормы, севшей на мель "Волгонефти-239", включая якорь, вытащили из воды и увезли с мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона. "Волгонефть-239" окончательно снялся с якоря. 8 марта мыс Панагия покинули последние детали танкера - гребные винты и якорь. Их погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

краснодарский край

севастополь

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, севастополь, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе