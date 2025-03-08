https://ria.ru/20250308/smyagchenie-2003795341.html

В Турции поддержали смягчение санкций США против России

В Турции поддержали смягчение санкций США против России - РИА Новости, 08.03.2025

В Турции поддержали смягчение санкций США против России

Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:26:00+03:00

2025-03-08T12:26:00+03:00

2025-03-08T12:28:00+03:00

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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой. "Конечно же, это (смягчение санкций) позитивно бы отразилось на торговле, у нас, как вы заметили, есть проблемы с банковскими переводами. Но мы не проинформированы о чем-либо конкретном", - сказал собеседник агентства. Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.

https://ria.ru/20250210/sanktsii-1998327385.html

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985508944.html

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россия, дональд трамп, алексей ерхов, владимир путин, в мире