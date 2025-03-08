В Турции поддержали смягчение санкций США против России
В Турции заявили о позитивном эффекте смягчения санкций США против РФ
© AP Photo / Ariel SchalitФлаг Турции
© AP Photo / Ariel Schalit
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.
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"Конечно же, это (смягчение санкций) позитивно бы отразилось на торговле, у нас, как вы заметили, есть проблемы с банковскими переводами. Но мы не проинформированы о чем-либо конкретном", - сказал собеседник агентства.
Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
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