Лига арабских государств осудила насилие в Сирии
Лига арабских государств осудила насилие, убийства и вмешательство в дела Сирии
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 8 мар - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) заявила, что осуждает насилие, убийства и нападения на силы безопасности в Сирии и какое-либо иностранное вмешательство в дела страны.
В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
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"Генеральный секретариат (ЛАГ – ред.) осуждает акты насилия, нападения на правительственные силы безопасности, бесконтрольные убийства, а также какое-либо внешнее вмешательство, направленное на разжигание внутренней ситуации, угрожающее гражданскому миру и усугубляющее проблемы, с которыми сталкивается Сирия на нынешнем этапе", - говорится в заявлении ЛАГ.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.