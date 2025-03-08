https://ria.ru/20250308/siriya-2003825975.html

Прозападная НПО обвинила новые власти Сирии в убийстве почти 350 человек

Прозападная НПО обвинила новые власти Сирии в убийстве почти 350 человек - РИА Новости, 08.03.2025

Прозападная НПО обвинила новые власти Сирии в убийстве почти 350 человек

Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) обвинила новые власти Сирии в проведении военных операций,... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T16:11:00+03:00

2025-03-08T16:11:00+03:00

2025-03-08T16:19:00+03:00

в мире

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ахмед аш-шараа

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) обвинила новые власти Сирии в проведении военных операций, жертвами которых стали порядка 340 человек, включая женщин и детей. В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. "Министерство обороны и союзные ему войска совершили военные преступления и нарушения прав человека в условиях безнаказанности. Операции унесли жизни 340 граждан", - заявила обсерватория, утверждая, что среди погибших есть женщины и дети. В свою очередь очевидцы в районе проведения операции сообщили РИА Новости о том, что в их деревню заходили иностранцы. "Не знаю откуда, но говорили не на арабском. Они стреляли хаотично по домам и забирали мужчин, кто не успел уйти. Мы уже несколько дней боимся выйти на улицу, дома заканчивается еда и вода", - сказал один из собеседников агентства. По словам очевидцев, их родственники в городе Латакия говорят, что уже несколько дней на улицах постоянно стреляют и арестовывают людей. "Вооруженные боевики вскрывают магазины и забирают все, что посчитают нужным. Мы видели в интернете, что много людей собралось в международном аэропорту Латакии в Хмеймим, но сейчас туда опасно ехать, могут арестовать по дороге или убить", - добавил сириец. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) - неправительственная организация, основанная в 2006 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне под предлогом фиксации правонарушений в Сирии. В период военного конфликта подавляющая часть информации, предоставляемой обсерваторией, была направлена на дискредитацию прежней сирийской власти во главе с Башаром Асадом с привлечением ресурсов крупных западных СМИ. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html

https://ria.ru/20250307/siriya-2003746760.html

https://ria.ru/20250308/siriya-2003806929.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа