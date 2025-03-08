Прозападная НПО обвинила новые власти Сирии в убийстве почти 350 человек
SOHR обвинила Сирию в военных преступлениях и гибели около 340 человек
© Getty Images / Ali Haj SuleimanСолдаты нового сирийского правительства в районе Тартуса в Сирии
© Getty Images / Ali Haj Suleiman
Солдаты нового сирийского правительства в районе Тартуса в Сирии
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) обвинила новые власти Сирии в проведении военных операций, жертвами которых стали порядка 340 человек, включая женщин и детей.
В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
"Министерство обороны и союзные ему войска совершили военные преступления и нарушения прав человека в условиях безнаказанности. Операции унесли жизни 340 граждан", - заявила обсерватория, утверждая, что среди погибших есть женщины и дети.
В свою очередь очевидцы в районе проведения операции сообщили РИА Новости о том, что в их деревню заходили иностранцы.
"Не знаю откуда, но говорили не на арабском. Они стреляли хаотично по домам и забирали мужчин, кто не успел уйти. Мы уже несколько дней боимся выйти на улицу, дома заканчивается еда и вода", - сказал один из собеседников агентства.
По словам очевидцев, их родственники в городе Латакия говорят, что уже несколько дней на улицах постоянно стреляют и арестовывают людей.
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"Вооруженные боевики вскрывают магазины и забирают все, что посчитают нужным. Мы видели в интернете, что много людей собралось в международном аэропорту Латакии в Хмеймим, но сейчас туда опасно ехать, могут арестовать по дороге или убить", - добавил сириец.
Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) - неправительственная организация, основанная в 2006 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне под предлогом фиксации правонарушений в Сирии. В период военного конфликта подавляющая часть информации, предоставляемой обсерваторией, была направлена на дискредитацию прежней сирийской власти во главе с Башаром Асадом с привлечением ресурсов крупных западных СМИ.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.