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В Сирии закрыли дороги в часть страны, где вспыхнули столкновения - РИА Новости, 08.03.2025
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14:02 08.03.2025 (обновлено: 15:00 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/siriya-2003806929.html
В Сирии закрыли дороги в часть страны, где вспыхнули столкновения
В Сирии закрыли дороги в часть страны, где вспыхнули столкновения - РИА Новости, 08.03.2025
В Сирии закрыли дороги в часть страны, где вспыхнули столкновения
Министерство обороны Сирии объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть страны, где вспыхнули вооруженные столкновения, передает госагентство SANA. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:02:00+03:00
2025-03-08T15:00:00+03:00
сирия
в мире
ахмед аш-шараа
башар асад
латакия (город)
тартус (мухафаза)
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КАИР, 8 мар — РИА Новости. Министерство обороны Сирии объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть страны, где вспыхнули вооруженные столкновения, передает госагентство SANA."После восстановления контроля над большинством районов, в которых сторонники прежнего режима устроили коррупцию и преступность, Министерство обороны Сирии в координации с управлением общей безопасности объявляют о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть (Латакию и Тартус. — Прим. ред.) для выявления и пресечения нарушений и постепенного восстановления стабильности в регионе", — говорится в сообщении.Отмечается, что оборонное ведомство создало комиссию для выявления нарушений и привлечения к военному суду тех, кто нарушил приказы командования во время операции в прибрежной части страны.В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти.Накануне в обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, были задействованы боевые вертолеты. Местные власти ввели комендантский час.МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250307/storonniki-2003517606.html
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сирия
латакия (город)
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сирия, в мире, ахмед аш-шараа, башар асад, латакия (город), тартус (мухафаза)
Сирия, В мире, Ахмед аш-Шараа, Башар Асад, Латакия (город), Тартус (мухафаза)
В Сирии закрыли дороги в часть страны, где вспыхнули столкновения

МО Сирии закрыло дороги в прибрежную часть страны, где вспыхнули столкновения

© AP Photo / Omar AlbamДым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия
Дым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Дым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 8 мар — РИА Новости. Министерство обороны Сирии объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть страны, где вспыхнули вооруженные столкновения, передает госагентство SANA.
"После восстановления контроля над большинством районов, в которых сторонники прежнего режима устроили коррупцию и преступность, Министерство обороны Сирии в координации с управлением общей безопасности объявляют о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть (Латакию и Тартус. — Прим. ред.) для выявления и пресечения нарушений и постепенного восстановления стабильности в регионе", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что оборонное ведомство создало комиссию для выявления нарушений и привлечения к военному суду тех, кто нарушил приказы командования во время операции в прибрежной части страны.
В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти.
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Накануне в обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, были задействованы боевые вертолеты. Местные власти ввели комендантский час.
МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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СирияВ миреАхмед аш-ШарааБашар АсадЛатакия (город)Тартус (мухафаза)
 
 
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