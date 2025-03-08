https://ria.ru/20250308/siriya-2003806929.html

В Сирии закрыли дороги в часть страны, где вспыхнули столкновения

В Сирии закрыли дороги в часть страны, где вспыхнули столкновения - РИА Новости, 08.03.2025

В Сирии закрыли дороги в часть страны, где вспыхнули столкновения

Министерство обороны Сирии объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть страны, где вспыхнули вооруженные столкновения, передает госагентство SANA. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:02:00+03:00

2025-03-08T14:02:00+03:00

2025-03-08T15:00:00+03:00

сирия

в мире

ахмед аш-шараа

башар асад

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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КАИР, 8 мар — РИА Новости. Министерство обороны Сирии объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть страны, где вспыхнули вооруженные столкновения, передает госагентство SANA."После восстановления контроля над большинством районов, в которых сторонники прежнего режима устроили коррупцию и преступность, Министерство обороны Сирии в координации с управлением общей безопасности объявляют о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть (Латакию и Тартус. — Прим. ред.) для выявления и пресечения нарушений и постепенного восстановления стабильности в регионе", — говорится в сообщении.Отмечается, что оборонное ведомство создало комиссию для выявления нарушений и привлечения к военному суду тех, кто нарушил приказы командования во время операции в прибрежной части страны.В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти.Накануне в обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, были задействованы боевые вертолеты. Местные власти ввели комендантский час.МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250307/storonniki-2003517606.html

https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html

https://ria.ru/20250307/siriya-2003708076.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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сирия, в мире, ахмед аш-шараа, башар асад, латакия (город), тартус (мухафаза)