Аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие
Новые власти Сирии призвали отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие
© AP Photo / Omar AlbamАхмад Аш-Шараа
© AP Photo / Omar Albam
Ахмад Аш-Шараа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.
"Для формирований, поддерживающих свергнутый режим (Башара) Асада, предложение сложить оружие", - сказал аш-Шараа в распространенном видеообращении.
Глава новой администрации в Дамаске заявил, что все организаторы вооруженных нападений предстанут перед судом.
В четверг в городе Джебла в Сирии, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.