https://ria.ru/20250308/siriya-2003751223.html

Аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие

Аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие - РИА Новости, 08.03.2025

Аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие. РИА Новости, 08.03.2025

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2025-03-08T00:45:00+03:00

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БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие. "Для формирований, поддерживающих свергнутый режим (Башара) Асада, предложение сложить оружие", - сказал аш-Шараа в распространенном видеообращении. Глава новой администрации в Дамаске заявил, что все организаторы вооруженных нападений предстанут перед судом. В четверг в городе Джебла в Сирии, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250307/siriya-2003746760.html

https://ria.ru/20250307/latakija-2003545978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), ахмед аш-шараа, башар асад