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На востоке Сирии вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности - РИА Новости, 08.03.2025
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22:20 08.03.2025 (обновлено: 22:45 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/sirija-2003856795.html
На востоке Сирии вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности
На востоке Сирии вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности - РИА Новости, 08.03.2025
На востоке Сирии вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности
Вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас на востоке Сирии, передает телеканал Syria TV. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:20:00+03:00
2025-03-08T22:45:00+03:00
в мире
сирия
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тартус (мухафаза)
ахмед аш-шараа
башар асад
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КАИР, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас на востоке Сирии, передает телеканал Syria TV. "Неизвестные вооруженные люди атаковали штаб общей безопасности в городе Букрас на востоке Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении. По данным телеканала, жертвой этого нападения стал один из представителей сил безопасности.В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против нового руководства страны. Накануне в обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, были задействованы боевые вертолеты. Местные власти ввели комендантский час. Министерство обороны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть САР. МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html
https://ria.ru/20250307/peskov-2003606331.html
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латакия (город)
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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), ахмед аш-шараа, башар асад
В мире, Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Ахмед аш-Шараа, Башар Асад
На востоке Сирии вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности

Вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности на востоке Дейр-эз-Зора

© Фото : SANAСирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора
Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : SANA
Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. Архивное фото
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КАИР, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас на востоке Сирии, передает телеканал Syria TV.
"Неизвестные вооруженные люди атаковали штаб общей безопасности в городе Букрас на востоке Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении.
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По данным телеканала, жертвой этого нападения стал один из представителей сил безопасности.
В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против нового руководства страны.
Накануне в обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, были задействованы боевые вертолеты. Местные власти ввели комендантский час. Министерство обороны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть САР.
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МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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В миреСирияЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Ахмед аш-ШарааБашар Асад
 
 
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