На востоке Сирии вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности
Вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности на востоке Дейр-эз-Зора
© Фото : SANAСирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора
© Фото : SANA
Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. Архивное фото
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КАИР, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные формирования атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас на востоке Сирии, передает телеканал Syria TV.
"Неизвестные вооруженные люди атаковали штаб общей безопасности в городе Букрас на востоке Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, жертвой этого нападения стал один из представителей сил безопасности.
В четверг в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против нового руководства страны.
Накануне в обе провинции прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, были задействованы боевые вертолеты. Местные власти ввели комендантский час. Министерство обороны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть САР.
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МИД России призвал всех авторитетных сирийских лидеров, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.