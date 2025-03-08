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В Воронеже сбили беспилотник ВСУ
В Воронеже сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
В Воронеже сбили беспилотник ВСУ
Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен силами ПВО над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T23:51:00+03:00
2025-03-08T23:51:00+03:00
2025-03-08T23:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен силами ПВО над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - сообщил он. Также губернатор отметил, что пострадавших нет, по предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины
В Воронеже сбили беспилотник ВСУ
Гусев: ПВО сбила украинский БПЛА над Воронежем