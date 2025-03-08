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В Воронеже сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 08.03.2025 (обновлено: 23:55 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/pvo-2003861910.html
В Воронеже сбили беспилотник ВСУ
В Воронеже сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
В Воронеже сбили беспилотник ВСУ
Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен силами ПВО над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T23:51:00+03:00
2025-03-08T23:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
происшествия
александр гусев (губернатор)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен силами ПВО над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - сообщил он. Также губернатор отметил, что пострадавших нет, по предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины
В Воронеже сбили беспилотник ВСУ

Гусев: ПВО сбила украинский БПЛА над Воронежем

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен силами ПВО над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - сообщил он.
Также губернатор отметил, что пострадавших нет, по предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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