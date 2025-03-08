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В Воронеже сбили беспилотник ВСУ

В Воронеже сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025

В Воронеже сбили беспилотник ВСУ

Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен силами ПВО над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T23:51:00+03:00

2025-03-08T23:51:00+03:00

2025-03-08T23:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

происшествия

александр гусев (губернатор)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен силами ПВО над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - сообщил он. Также губернатор отметил, что пострадавших нет, по предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины