"Пытал и сослал ее в монастырь". Реальная история прадеда Пушкина
© РИА Новости / Николай Пашин | Перейти в медиабанкРепродукция предполагаемого портрета Абрама (до крещения Ибрагим) Петровича Ганнибала работы неизвестного художника
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Историю женитьбы прадеда Пушкина многие из нас знают по фильму "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", сюжет которого имеет весьма отдаленное отношение к действительности.
Однако тот образ, который сыграл великий Владимир Высоцкий, совсем не похож на реального человека. Тот довел свою первую жену до тяжелого нервного срыва, бил ее и не выпускал из дома.
Фильм «Сказ о том, как царь Петр арапа женил»
Замужество против воли
Самые ранние упоминания о первой жене Ганнибала Евдокии Диопер появляются во второй четверти XVIII века, когда Абрам Петрович, уже находясь на службе у государя, выбрал себе невесту из помещичьей семьи.
В конце 1730 года Евдокия жила в Петербурге с отцом, капитаном галерного флота Андреем Диопером.
У неё был жених, красавец поручик Кайсаров, с которым она уже познала прелести "супружества" и планировала их узаконить в честном браке. Но судьба в образе "арапа государя" распорядилась иначе.
© РИА Новости / Николай Пашин | Перейти в медиабанкСлева - репродукция рисунка Р.Штейна к повести А.С.Пушкина "Арап Петра Великого". 1886 год
Слева - репродукция рисунка Р.Штейна к повести А.С.Пушкина "Арап Петра Великого". 1886 год
В столицу прибыл Абрам Ганнибал, который познакомился с семьёй Диоперов и попросил руки Евдокии.
Девушка была категорически против брака, умоляя "не выдавать ее замуж за арапа". К сожалению, её мнение никакой роли не сыграло — её принудили к браку.
В январе-феврале 1731 года Евдокия обвенчалась с Ганнибалом. Спустя месяц она переехала в Пернов (ныне Пярну, Эстония), где Ганнибал обучал кондукторов черчению и математике.
В чужом городе
Центр города Пярну, Эстония
Жизнь в чужом городе с нелюбимым мужем была мучительной для Евдокии. Поговаривали, что вскоре она нашла утешение в местном ловеласе, кондукторе Якове Шишкове, известном своим легкомысленным нравом. Их роман не мог оставаться тайной в маленьком городе.
Хотя есть вероятность, что это могли быть вымыслы и самого Ганнибала дабы развестись с уже не любимой женой.
Как бы то ни было, Ганнибал узнал о внебрачной связи супруги и подал донос в канцелярию. В письме он обвинял Евдокию в измене и попытке его отравить, сговорившись с Шишковым.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом-музей А.П. Ганнибала в усадьбе-музее Ганнибалов "Петровское"
Дом-музей А.П. Ганнибала в усадьбе-музее Ганнибалов "Петровское"
Вдобавок к этому, ее обвинили в рождении "белой" дочери, которую назвали Поликсенией.
Сейчас-то мы знаем, что у "арапа" и белой женщины мог вполне родиться светленький ребенок без помощи на стороне. Но в те времена народ был не столь образован и скор на расправу.
Евдокию подвергли жестоким пыткам, принуждая признаться в заговоре. Несчастную женщину заковали в железные кольца, избивали и вынуждали дать "правильные" показания.
После допросов и побоев её заключили в Госпитальный двор, где та провела пять лет в нищете - муж отказался содержать.
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкСкульптурный портрет прадеда А.С. Пушкина - Абрама Ганнибала
Скульптурный портрет прадеда А.С. Пушкина - Абрама Ганнибала
Вторая жена
В это время Ганнибал успел сойтись с другой женщиной — Христиной Шёберг, принадлежавшей к остзейскому дворянству, которая вскоре родила ему детей. Чтобы узаконить новый брак, он добился осуждения Евдокии.
Перновский суд приговорил её к публичному наказанию розгами и пожизненному заключению в Прядильном дворе.
Однако затем дело было передано в Петербург, где Евдокия смогла подать прошение в Святейший Синод с просьбой о справедливом пересмотре дела: жаловалась, что муж бил её и не выпускал из дома.
Родовое имение Ганнибалов в селе Петровском
Только в 1746 году, после 11 лет заключения, Евдокия оказалась на свободе, но её положение оставалось шатким.
Женщина завязала роман с мастеровым Абумовым, и вскоре Евдокия забеременела. Ганнибал, воспользовавшись случаем, вновь настоял на её аресте, обвинив в "непотребном поведении".
В 1753 году был вынесен окончательный вердикт: Евдокию признали виновной в супружеской измене с Шишковым и Абумовым, а также в непристойном поведении до брака с Кайсаровым. Она была сослана в Староладожский монастырь.
Брак с Ганнибалом был официально расторгнут, а его новый союз с Шёберг — узаконен.
© РИА Новости / П. Манушин | Перейти в медиабанкПамятник генералу русской армии, прадеду великого поэта Александра Пушкина Абраму Ганнибалу, установленный на его могиле в поселке Суйда
Памятник генералу русской армии, прадеду великого поэта Александра Пушкина Абраму Ганнибалу, установленный на его могиле в поселке Суйда
К сожалению, тут мы видим двойные стандарты той эпохи: женщину жестоко наказывали за измену, в то время как мужчины, включая самого Ганнибала, могли заводить связи на стороне без серьёзных последствий.
О дальнейших годах Евдокии известно очень мало, несколько отзывов современников рисуют её как "женщину со слабым умом", но историки считают, что в этом могли отразиться реальные последствия многих лет жестокого обращения.
Вот такая невеселая судьба была у первой супруги прапрадеда Пушкина.