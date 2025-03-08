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"Пытал и сослал ее в монастырь". Реальная история прадеда Пушкина

"Пытал и сослал ее в монастырь". Реальная история прадеда Пушкина - РИА Новости, 08.03.2025

"Пытал и сослал ее в монастырь". Реальная история прадеда Пушкина

Историю женитьбы прадеда Пушкина многие из нас знают по фильму "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", сюжет которого имеет весьма отдаленное отношение к... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:05:00+03:00

2025-03-08T09:05:00+03:00

2025-03-08T09:05:00+03:00

культура

санкт-петербург

пярну

эстония

владимир высоцкий (автор песен)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Историю женитьбы прадеда Пушкина многие из нас знают по фильму "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", сюжет которого имеет весьма отдаленное отношение к действительности.Однако тот образ, который сыграл великий Владимир Высоцкий, совсем не похож на реального человека. Тот довел свою первую жену до тяжелого нервного срыва, бил ее и не выпускал из дома.Замужество против волиСамые ранние упоминания о первой жене Ганнибала Евдокии Диопер появляются во второй четверти XVIII века, когда Абрам Петрович, уже находясь на службе у государя, выбрал себе невесту из помещичьей семьи.В конце 1730 года Евдокия жила в Петербурге с отцом, капитаном галерного флота Андреем Диопером.У неё был жених, красавец поручик Кайсаров, с которым она уже познала прелести "супружества" и планировала их узаконить в честном браке. Но судьба в образе "арапа государя" распорядилась иначе.В столицу прибыл Абрам Ганнибал, который познакомился с семьёй Диоперов и попросил руки Евдокии.Девушка была категорически против брака, умоляя "не выдавать ее замуж за арапа". К сожалению, её мнение никакой роли не сыграло — её принудили к браку.В январе-феврале 1731 года Евдокия обвенчалась с Ганнибалом. Спустя месяц она переехала в Пернов (ныне Пярну, Эстония), где Ганнибал обучал кондукторов черчению и математике.В чужом городеЖизнь в чужом городе с нелюбимым мужем была мучительной для Евдокии. Поговаривали, что вскоре она нашла утешение в местном ловеласе, кондукторе Якове Шишкове, известном своим легкомысленным нравом. Их роман не мог оставаться тайной в маленьком городе.Хотя есть вероятность, что это могли быть вымыслы и самого Ганнибала дабы развестись с уже не любимой женой.Как бы то ни было, Ганнибал узнал о внебрачной связи супруги и подал донос в канцелярию. В письме он обвинял Евдокию в измене и попытке его отравить, сговорившись с Шишковым.Вдобавок к этому, ее обвинили в рождении "белой" дочери, которую назвали Поликсенией.Сейчас-то мы знаем, что у "арапа" и белой женщины мог вполне родиться светленький ребенок без помощи на стороне. Но в те времена народ был не столь образован и скор на расправу.Евдокию подвергли жестоким пыткам, принуждая признаться в заговоре. Несчастную женщину заковали в железные кольца, избивали и вынуждали дать "правильные" показания.После допросов и побоев её заключили в Госпитальный двор, где та провела пять лет в нищете - муж отказался содержать.Вторая женаВ это время Ганнибал успел сойтись с другой женщиной — Христиной Шёберг, принадлежавшей к остзейскому дворянству, которая вскоре родила ему детей. Чтобы узаконить новый брак, он добился осуждения Евдокии.Перновский суд приговорил её к публичному наказанию розгами и пожизненному заключению в Прядильном дворе.Однако затем дело было передано в Петербург, где Евдокия смогла подать прошение в Святейший Синод с просьбой о справедливом пересмотре дела: жаловалась, что муж бил её и не выпускал из дома.Только в 1746 году, после 11 лет заключения, Евдокия оказалась на свободе, но её положение оставалось шатким.Женщина завязала роман с мастеровым Абумовым, и вскоре Евдокия забеременела. Ганнибал, воспользовавшись случаем, вновь настоял на её аресте, обвинив в "непотребном поведении".В 1753 году был вынесен окончательный вердикт: Евдокию признали виновной в супружеской измене с Шишковым и Абумовым, а также в непристойном поведении до брака с Кайсаровым. Она была сослана в Староладожский монастырь.Брак с Ганнибалом был официально расторгнут, а его новый союз с Шёберг — узаконен.К сожалению, тут мы видим двойные стандарты той эпохи: женщину жестоко наказывали за измену, в то время как мужчины, включая самого Ганнибала, могли заводить связи на стороне без серьёзных последствий.О дальнейших годах Евдокии известно очень мало, несколько отзывов современников рисуют её как "женщину со слабым умом", но историки считают, что в этом могли отразиться реальные последствия многих лет жестокого обращения.Вот такая невеселая судьба была у первой супруги прапрадеда Пушкина.

санкт-петербург

пярну

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санкт-петербург, пярну, эстония, владимир высоцкий (автор песен)