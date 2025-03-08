Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 08.03.2025 (обновлено: 06:43 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/pulkovo-2003766256.html
В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения
В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.15 мск в петербургском аэропорту Пулково, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:35:00+03:00
2025-03-08T06:43:00+03:00
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_64cbef8d8f55f1ac182c2e01a1952f1e.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.15 мск в петербургском аэропорту Пулково, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее Кореняко сообщил, что ограничения в Пулково были введены в 5.20 мск."В петербургском аэропорту Пулково в 06.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург", - написал он.
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003760433.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_eb8cd5dc83e68387416a28ebd66aab12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Пулково отменили временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавный терминал аэропорта Пулково
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Главный терминал аэропорта Пулково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.15 мск в петербургском аэропорту Пулково, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее Кореняко сообщил, что ограничения в Пулково были введены в 5.20 мск.
"В петербургском аэропорту Пулково в 06.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург", - написал он.
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
Вчера, 03:55
 
Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала