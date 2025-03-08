https://ria.ru/20250308/pulkovo-2003766256.html

В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения

В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025

В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.15 мск в петербургском аэропорту Пулково, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:35:00+03:00

2025-03-08T06:35:00+03:00

2025-03-08T06:43:00+03:00

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.15 мск в петербургском аэропорту Пулково, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее Кореняко сообщил, что ограничения в Пулково были введены в 5.20 мск."В петербургском аэропорту Пулково в 06.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург", - написал он.

https://ria.ru/20250308/aeroport-2003760433.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность