https://ria.ru/20250308/pulkovo-2003766256.html
В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения
В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.15 мск в петербургском аэропорту Пулково, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:35:00+03:00
2025-03-08T06:35:00+03:00
2025-03-08T06:43:00+03:00
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.15 мск в петербургском аэропорту Пулково, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее Кореняко сообщил, что ограничения в Пулково были введены в 5.20 мск."В петербургском аэропорту Пулково в 06.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург", - написал он.
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003760433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Пулково отменили временные ограничения на полеты