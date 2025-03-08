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На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 08.03.2025
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23:01 08.03.2025 (обновлено: 23:11 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/pozhar-2003859357.html
На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение
На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 08.03.2025
На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на рынке в Махачкале, где произошел пожар в трех ангарах, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T23:01:00+03:00
2025-03-08T23:11:00+03:00
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика дагестан
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на рынке в Махачкале, где произошел пожар в трех ангарах, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что три одноэтажных ангара горят на Куядинском рынке в Дагестане на 400 квадратных метрах, на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники."Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Дагестан
На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение

МЧС: на рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение в трех ангарах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на рынке в Махачкале, где произошел пожар в трех ангарах, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что три одноэтажных ангара горят на Куядинском рынке в Дагестане на 400 квадратных метрах, на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.
"Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Дагестан
 
 
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