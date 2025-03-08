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На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение

На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 08.03.2025

На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировано на рынке в Махачкале, где произошел пожар в трех ангарах, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T23:01:00+03:00

2025-03-08T23:01:00+03:00

2025-03-08T23:11:00+03:00

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика дагестан

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на рынке в Махачкале, где произошел пожар в трех ангарах, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что три одноэтажных ангара горят на Куядинском рынке в Дагестане на 400 квадратных метрах, на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники."Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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махачкала

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2025

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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика дагестан