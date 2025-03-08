https://ria.ru/20250308/pozhar-2003859357.html
На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение
На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 08.03.2025
На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на рынке в Махачкале, где произошел пожар в трех ангарах, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T23:01:00+03:00
2025-03-08T23:01:00+03:00
2025-03-08T23:11:00+03:00
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на рынке в Махачкале, где произошел пожар в трех ангарах, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что три одноэтажных ангара горят на Куядинском рынке в Дагестане на 400 квадратных метрах, на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники."Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Дагестан
На рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение
МЧС: на рынке в Махачкале ликвидировали открытое горение в трех ангарах